Speak cu Ștefania s-au testat pentru coronavirus și din fericire, rezultatul a fost negativ pentru ambele vedete, lucru ce i-a făcut să răsufle ușurați.

„Rezultatul este negativ pentru amândoi. Am ales să facem şi al doilea test pentru a fi siguri. (…) Am scăpat ca prin urechile acului. Mă bucur că acum putem ieşi din casă. (…) Oricum, nu avea rost să vorbim până nu ştiam ceva sigur. Nu avem simptome, nu avem nimic”, a spus Speak, conform RomaniaTV.

Primele declarații ale lui Nea Mărin după ce a fost depistat cu Coronavirus

„Mă simt foarte bine, n-am nicio chestie, n-am avut decât duminica trecută o temperatură de 38 şi de atunci nu am avut nimic. Dar s-a infectat un coleg de-al nostru, am zis să mă testez şi eu, m-am testat, sunt pozitiv. Am venit ieri la Matei Balş, la camera de gardă, m-am internat, sunt foarte bine.

Analizele sunt bune. Mi s-a spus că luni o sa fac un CT şi dacă nu sunt modificări, o să plec acasă luni sau marţi, să mă izolez ca şi ceilalţi la domiciliu” , a declarat nea Mărin.

„Am făcut un sigur test joi, a ieşit pozitiv. La fel şi soţia. Am venit şi ne-am internat. Mi-au făcut nişte injecţii în burtă, mi-a dat un antibiotic mai uşor. Şi soţia este bine, fără probleme”, a mai povestit acesta.

Nea Mărin a recunoscut că mereu s-a conformat regulilor și a purtat mască încă de la începutul pandemiei.

„Am purtat masca de dimineaţa până noaptea, am şi filmat cu viziera pe faţă. Cred că am pierdut totul de sub control la mare. Acolo, în zona aceea, erau mulţi copii care se apropiau de noi să le dăm autografe, să facă poze cu noi. Eu, crezând că aceşti copilaşi nu sunt infectaţi, am pus mâna pe unul din ei.