Dosarul morții lui Maradona. Ce pedeapsă cer procurorii pentru echipa medicală

Procurorii argentinieni au solicitat joi, 8 octombrie, pedepse cuprinse între patru și 12 ani de închisoare pentru șase dintre persoanele care au făcut parte din echipa medicală responsabilă de îngrijirea lui Diego Maradona înaintea morții sale, în noiembrie 2020. Acuzarea susține că organizarea defectuoasă a asistenței medicale ar fi contribuit la decesul fostului fotbalist, iar pentru unul dintre inculpați nu a fost solicitată nicio pedeapsă, relatează AFP.

Procurorul Patricio Ferrari a prezentat joi, în fața tribunalului din San Isidro, pedepsele solicitate în procesul privind moartea lui Diego Maradona. Acuzarea consideră că deficiențele din îngrijirea medicală a fostului fotbalist au creat o „situaţie de abandon”, după o „organizare haotică” a serviciilor de care acesta beneficia în perioada de recuperare.

Reprezentantul acuzării a împărțit inculpații în două categorii, în funcție de responsabilitatea penală pe care o atribuie fiecăruia.

Pentru trei dintre profesioniștii din domeniul sănătății, procurorul Patricio Ferrari a solicitat condamnări cuprinse între opt și 12 ani de detenție.

Aceștia sunt acuzați de omor cu intenție eventuală, întrucât, potrivit acuzării, ar fi conștientizat că anumite omisiuni sau decizii medicale puteau provoca moartea pacientului, dar ar fi acceptat acest risc. Pentru alți trei inculpați, procurorul a reținut acuzația de omor din culpă și a cerut pedepse între patru și cinci ani de închisoare.

În privința celui de-al șaptelea inculpat, un medic care îl consultase pe Maradona o singură dată în timpul convalescenței, acuzarea nu a solicitat condamnarea.

Cea mai mare pedeapsă, de 12 ani de închisoare, a fost cerută pentru neurochirurgul Leopoldo Luque, în vârstă de 44 de ani. Acesta era considerat medicul de încredere al lui Diego Maradona și avea, potrivit acuzațiilor prezentate în instanță, un rol important în luarea deciziilor privind îngrijirea fostului fotbalist.

Pe lângă condamnarea la închisoare, procurorul a solicitat ca Luque să primească și o interdicție de a practica medicina timp de zece ani. Pentru Nancy Forlini, coordonatoarea medicală a furnizorului privat de servicii medicale, acuzarea a cerut zece ani de detenție.

În cazul psihiatrei Agustina Cosachov, care îl avea în îngrijire pe Maradona și participa la deciziile medicale alături de Luque, pedeapsa solicitată este de opt ani. Referindu-se la cei trei inculpați, procurorul Ferrari a invocat „lipsa măsurilor corective, după ce au anticipat riscul (pentru Maradona) şi l-au acceptat cu indiferenţă”.

Pentru psihologul Carlos Diaz, procurorii au solicitat o condamnare la cinci ani de închisoare.

În cazul coordonatorului de asistență medicală Mariano Perroni și al asistentului medical Ricardo Almiron, acuzarea a cerut câte patru ani de detenție. Situația este diferită pentru medicul Pedro di Spagna, care nu făcea parte din echipa responsabilă de îngrijirea permanentă a fostului fotbalist. Acesta îl vizitase pe Maradona o singură dată în perioada recuperării sale.

Procurorul Patricio Ferrari a apreciat că probele administrate în proces arată că medicul „nu are nicio răspundere penală în acest caz”, motiv pentru care nu a solicitat aplicarea unei pedepse.

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, în timp ce se afla într-o locuință închiriată în localitatea Tigre, din apropierea capitalei argentiniene Buenos Aires.

Fostul mare fotbalist se recupera după o intervenție neurochirurgicală minoră și se afla sub supravegherea unei echipe de specialiști. Maradona a fost găsit fără viață în patul său, în dimineața zilei de 25 noiembrie.

Decesul a fost provocat de un șoc cardiorespirator asociat unui edem pulmonar. Modul în care a fost organizată îngrijirea sa medicală în ultimele zile de viață reprezintă principalul obiect al procesului desfășurat în Argentina.

Procedura pledoariilor și a concluziilor a început joi, la tribunalul din San Isidro, situat la nord de Buenos Aires. Această etapă a procesului este programată să se desfășoare pe parcursul a aproximativ două săptămâni. După încheierea susținerilor părților, instanța urmează să stabilească data la care va pronunța verdictul.

Pedepsele prezentate de procurorul Patricio Ferrari reprezintă solicitările acuzării, nu condamnări deja pronunțate de instanță.