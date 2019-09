Condiţiile artizanale de incinerare și resturile presupusei incinerări umane găsite până acum nu pot dovedi acest lucru. Lipsesc oasele mari și craniile sunt greu de ars în condiții artizanale. Fostul șef al Laboratorului de Prosectură al INML, susține că „sunt insuficiente datele de laborator genetic şi cele oferite de expertiza osteologică pe material minimal în etapa actuală, pentru a conchide că probele analizate aparţin unor cadavre”.

Raportul de expertiză medico-legală prin examen ADN – expertiză genetică judiciară – în ceea ceea ce o privește pe

Alexandra Măceșanu, transmis DIICOT de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, ridică semne de întrebare.

În document se arată că, „în urma analizelor genetice a probelor biologice de os” s-a stabilit că aparțin fetei de 15 ani, „cu o probabilitate de 99,93%”.

Dr. Gheorghe Alexandrescu, fostul șef al Laboratorului de Prosectură al INML, medic legist care a lucrat zeci de ani în instituția centrală a medicinii legale românești, a explicat, pentru EVZ, că „cenuşa fără părţi organice, deci numai mineralele fără substanţe organice – resturi arse de părţi moi-muşchi, ţesut conjunctiv, piele etc sau ţesutul organic celular din constituţia oaselor nears, deci necarbonizat adică funingine – ca şi osul calcinat, adică numai calciu şi fosfat tricalcic, plus alte minerale, nu permit identificarea profilului ADN deoarece nu mai există ADN”.

În acest caz, susține legistul, a putut fi identificat ADN doar din dinţii aflaţi în coletul recoltat din butoi. „Din dinți, nu din oase”, a subliniat dr. Alexandrescu.

„ADN-ul este o proteină complexă, deci substanţă organică conţinută în nucleul celular. Numai resturile organice sau

oase incomplet calcinate – care mai păstrează în structura lor celule cu ADN – osteocite, osteoblaste, osteoclaste, celule conjunctive, fibroblaste, elemente ale ţesutului măduvei osoase etc.,sunt purtătoare de informaţie ADN”, a explicat dr. Alexandrescu.

Craniul, greu de ars în condiții artizanale

O întrebare care persistă în acest caz este: de ce lipsesc craniile dintre osemintele descoperite atât în curtea de pe strada Craiovei a lui Gheorghe Dincă, cât și în liziera de la marginea orașului Caracal. Pe 18 august, redactorul șef al EVZ, Simona Ionescu, preciza, legat de acest aspect, că Gheorghe Dincă a mărturisit că el le-a ucis și apoi le-a incendiat pe cele două adolescente, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, și a explicat și metoda prin care a întreținut focul astfel ca trupurile să fie carbonizate aproape total în 8 ore.

Desigur, cei mai mulți specialiști neagă veridicitatea metodei. Dacă admitem totuși că așa a procedat, apare o altă problemă. Chiar dacă temperatura de circa 1000 de grade a distrus trupurile, a transformat multe oase în cenușă, craniile nu puteau să se topească. Există cazuistică suficientă despre marile incendii în care au ars victime cât și opinii ale angajaților unor crematorii.

Legat de acest aspect, dr, Gheorghe Alexandrescu a precizat că profilul ADN se poate evidenţia sau nu, în materialul pus la dispoziţie de DIICOT. „Lipsa craniului sau a unor fragmente arse parţial sau calcinate poate fi explicată prin incinerarea parţială ori totală, mai puţin probabilă în condiţii termice artizanale”, a spus medicul legist.

Acesta a precizat că prezenţa dinţilor detaşaţi din alveolele dentare ale maxilarului şi mandibulei atestă:

a) fie o calcinare completă a craniului,

b) fie o calcinare accenuată a viscerocraniului prin expunerea excesivă a feţei la foc şi eliminarea ulterioară a resturilor neurocraniene.

Dinţii au o altă structură decât oasele, având o densitate, duritate şi rezistenţă la flacără foarte mare.

Date insuficiente pentru a se stabili că probele analizate aparţin unor cadavre

Dr. Gheorghe Alexandrescu a făcut o analiză a cazului de la Caracal în care explică: „La momentul actual, la Caracal se anchetează în principal dispariţia a două tinere şi suspiciunea eliminării acestora prin ucidere sau trafic de persoane.

Deoarece nu există cadavrele acestora ori piese anatomice umane concludente pentru identificare şi implicit pentru constatarea decesului, ci doar pete biologice(sânge) şi resturi de incinerare cu elemente anatomice – dinţi şi

fragmente osoase de dimensiuni mici, cu excepţia unui os al coapsei fără părţi moi, în stare avansată de calcinare conform celor difuzate în media – testul ADN a dat rezultate negative privind fragmentele osoase, dar a evidenţiat la

dinţii examinaţi un procent de certitudine (99,90) a profilului ADN al minorei de circa 15 ani faţă de cel al mamei sale, ceea ce atestă că dinţii examinaţi sunt ai minorei. Sunt insuficiente datele de laborator genetic şi cele oferite de expertiza osteologică pe material minimal în etapa actuală, pentru a conchide că probele analizate aparţin unor cadavre”.

Medicul legist a explicat de ce este greu de presupus că Gheorghe Dincă și-a ars victimele: „Condiţiile artizanale

de incinerare într-un butoi, sursa de foc cu putere calorică aparent ineficientă comparativ cu instalaţiile profesioniste

(crematoriu), resturile presupusei incinerări umane (cenuşă, dinţi, mici fragmente osoase alb-cenuşiu curate fără depuneri de funingine, bijuterii nedeteriorate, lipsa unor fragmente de oase mari -mandibulă, fragmente craniu, pelvisosos, schelet membre,vertebre) sugerează scena unei scenografii groteşti!”.

Părinții Alexandrei, citați astăzi la DIICOT

Părinții Alexandrei Măceșanu au fost citați, astăzi la sediul DIICOT, potrivit unor surse judiciare, acolo unde vor studia concluziile depuse la dosar de către legiștii INML. Familia Alexandrei Măceşanu a refuzat să predea cartea de identitate a acesteia, motivând că solicită să consulte conţinutul concluziilor raportului de expertiză genetică privind oasele găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă.

DIICOT a informat luni, citând raportul de expertiză medicolegală de la Institutul „Mina Minovici”, că fragmentele osoase găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă, inculpat în cazul de la Caracal, conţin cu o probabilitate de 99,93% ADN-ul Alexandrei Măceşanu.

Cine este profiler-ul care vrea să intre în mintea lui Dincă

Profiler-ul Poliţiei Române, Dorin Dumitran – un ofiţer școlit la FBI care a reuşit până acum să intre în minţile mai multor criminali periculoşi – are misiunea de a face profilul psihologic al lui Gheorghe Dincă. El este polițistul care trebuie să afle ce anume l-ar fi putut determina pe Dincă să acționeze așa, dacă a minţit sau nu când a vorbit despre ororile din casa lui din Caracal şi dacă a făcut sau nu alte victime, nu doar Alexandra şi Luiza, cele două tinere pe care el a mărturisit că le-a răpit și le-a ucis.

O nouă controversă: 42 de nasturi scoși din cenușă

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat la „Marius Tucă Show” că a identificat, în fotografiile efectuate la oasele găsite în cenuşa din casa lui Gheorghe Dincă, 42 de nasturi de blugi, ceea ce dă de gândit în condiţiile în care suspectul a spus că şi-a ars victimele.

„Printre oase, am numărat eu 42 de nasturi de blugi. Nasturele de blug are specificitatea lui. Număraţi de mine, după fotografii. 42 de nasturi şcosi din cenușă. Şi cum vedem că are modul de operare de a introduce victima îmbrăcată cu totul, nasturii au calitatea de a nu se topi”, a declarat Tudorel Butoi, citat de Mediafax.

