La termenul de miercuri al procesului au fost prezenți în sală avocații tuturor părților iar completul de divergență, al treilea magistrat component fiind judecătoarea Carmen Veronica Găină. Judecătorii au luat în discuție cererea din oficiu de conexare.

Procurorii DNA și PTB, avocații părților vătămate și civile, și ai patronilor au fost de acord în masă cu cererea din oficiu a Curții. Avocații funcționarilor s-au opus cererii.

Avocatul fostului edil al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a arătat în fața instanței că lasă la aprecierea acesteia necesitatea reunirii celor două dosare.

„Având in vedere situația de față se impune reunirea cauzelor. Hotărârea trebuie soluționată de același complet si in integralitatea ei. Dosarul trebuie sa fie unitar pentru justa sa soluționare”, a explicat magistratul DNA.

Consilierul juridic ce reprezintă Inspectoratul pentru Situații de Urgență s-a opus reunirii celor două dosare.

După ascultarea tuturor părților instanța a stabilit pe loc reunirea celor două dosare, reîntregirea cazului colectiv și reluare dezbaterilor în completul de divergență în 22 septembrie.

Curtea de Apel București a anunțat, marți, că pune miercuri în discuție reconexarea la dosarul patronilor Colectiv a dosarului disjuns și lăsat pentru 22 septembrie în care urmau să fie judecați separat Cristian Popescu Piedone și funcționarii statului.

Decizia a venit după o serie de vicii sesizate de către procurorul DNA dar și de avocații părților din dosar ce ar fi urmat să se producă, în raport cu reglementările legale aflate în vigoare, în cazul în care dosarul ar fi continuat în formulă separată

La termenul de marți a procesului președintele completului de judecată, Adina Pretoria Dumitrache, a reamintit procurorului DNA că nu poate participa la dezbaterile de marți, pentru că ele vizează doar partea de dosar instrumentată de PICCJ după preluarea cazului de la Parchetul Tribunalului București.

Magistratul DNA a explicat instanței că are ordin de la superiorul său, Procurorul-șef al PICCJ să participe la orice termen de judecată din dosarul principal Colectiv, format după reunirea tuturor cauzelor, care implică două rechizitorii DNA, respectiv dosarul funcționarilor de la DNA civil și dosarul pompierilor, de la DNA Militar.

Președintele completului de judecată a insistat și, chiar a intrat în polemică juridică cu procurorul DNA, căruia i-a cerut cu insistență să părăsească prezidiul acuzării. Magistratul Adina Pretoria s-a ridicat și a părăsit ședința de judecată pentru scurt timp.

„Avem un ordin dat de PICCJ in care procurorul general a dispus in mod expres ca in acest dosar potrivit legilor în vigoare sa participe un procuror DNA si unul al piccj. Eu particip pentru ca am un ordin dat de un proc general. Dosarul in care e emis ordinul e cel actual, nu cel disjuns. Eu am ordin și nu pot să îl încalc‟, a declarat procurorul.