Invitat al lui Mirel Curea în emisiunea „Dosare de presă”, Victor Ciutacu a povestit despre procesele pe care le-a avut cu colegii săi de breaslă. „Eu am avut două procese cu colegi de breaslă: unul cu Radu Moraru, că m-a făcut asociat și cu Zaher și cu Taher, eu privatizasem și SIDEX-ul și PETROM-ul. Mă rog, privatizasem și ce privatizaseră alte întreprinderi decât ălea la care lucrasem eu, dincolo de faptul că eu n-am privatizat nimic în viața mea, nici măcar pe mine.

Mă rog, era o campanie descreierată când era Radu Moraru profund băsist și eu profund anti-băsist și nu știu, habar n-am, îl apăsase cineva pe buton. Ăla a fost primul proces câștigat”, a spus Ciutacu.

Procesul cu Radu Moraru

Realizatorul emisiunii „Punctul culminant” de pe România TV, a ținut să clarifice cât și ce a primit de la Radu Moraru, în urma procesului pe care l-a câștigat. „Moraru și acum mie- dator, dar s-a prescris, că știi că datoriile fiscal se prescriu în doi ani de zile. 200 de milioane de lei vechi mi-a dat Onorata Instanță, 20 de mii, cum ar fi acum.

L-am executat. I-am luat cinci mii, că atâta i-a prins executorul cu banii în cont, din care, (…) din care ăla și-a luat partea lui, vreo 15 milioane. Mai întâi și-a luat el și eu am mai apucat vreo 35 de milioane. Și după aia, vreme de câți ani a durat până s-a prescris, cu Ordin de Executare și cu hârtii de propriri pe toate băncile, pe nu știu ce…

Teoretic, lui Radu Moraru nu i-a trecut niciun leu prin niciun cont pe care-l avea deschis în România, timp în care el a candidat de două ori: o dată la Europarlamentare și o dată la Președinția României și trebuia să pună și garanție de aia, că știi că depui o sumă pe care ți-o dă după aia înapoi Statul. Ei, interesant e de unde a pus-o, că același stat roman nu a reușit să-I găsească banii. Mie n-a avut să-mi dea”.

Procesul cu Sorina Matei

„Și după aia, a fost al doilea proces cu Sorina. E foarte interesant, eu cu Sorina nu am vorbit deloc cât am fost la RTV și am fost contemporani o perioadă, până când a luat-o capul și a plecat. Am zis <dacă asta își dorește femeia, e OK, putem să ne și ignorăm, nu e niciun fel de problem>. Ne întâlneam pe hol, nu ne salutam, înțelegi? Era singurul om cu care nu mă salutam”, îți amintește Victor Ciutacu.

„Și s-a desfășurat procesul, l-am câștigat, în ambele ture, și când m-a sunat avocatul și mi-a zis <Boierule, gata, l-am câștigat și pe ăsta> (…). M-a sunat și zic <dă-mi și mie, te rog>, <păi stai, zice, că nici n-a ieșit motivarea, îți dau minuta, sau cum se cheamă>. Mi-a trimis-o pe mail și am postat-o pe Facebook, era în perioada în care Sorina era foarte cu Statul de Drept și cu supremația Justiției.

Și am postat aia și am spus <Gata, am câștigat și cu Sorina. Sper că, spre deosebire de Radu Moraru, Sorina Matei, care apreciază supremația Justiției și triumful Statului de Drept, se va supune hotărârii judecătorești și nu trebuie să o caut și pe ea cu executorii să îi iau>. Erau 3 mii de lei. La Sorina mai subțire, deși Sorina m-a porcăit mai rău decât m-a porcăit Moraru, dacă mă iei așa, pe persoană fizică.

Băi, și postez aia, și nu trece juma de ceas, și-mi sună telefonul. Numărul nu-l aveam. Eu, de regulă, mai și răspund și la necunoscuți”, povestește Victor Ciutacu. Dialogul dintre el și Sorina Matei este savuros, și merită citit cu atenție:

”Și răspund. Și zice,

<Bună, Sorina sunt.>

Și eu zic, <Care Sorina?>

<Sorina Matei.>

<Bună, Sorina.”>

Era prima dată când noi ne auzeam pe telefon. Și zice,

<Dă-mi contul>.

<Ce cont, fată?>

<Contul tău.> Zice, <N-am pierdut procesul? Trebuie să-ți dau banii.>

<Stai băi, că n-a ieșit motivarea. Eu am zis că poate nu fugi, dar.. n-a ieșit motivarea…>

<Îmi dai contul sau nu-mi dai contul?>

Zic, <Stai un pic>.

M-am dus la contabilitate, îți dai seama că nu știam IBAN-ul, tu-ți știi IBAN-ul pe dinafară? M-am dus la Contabilitate, eram cu Sorina în telefon , și zic <Băi, dați-mi și mie scris pe o foaie de hârtie IBAN-ul în care îmi plătiți voi mie salariul, să-I dau femeii să-mi plătească.>

I l-am dictat Sorinei, după aia l-am și pozat și I l-am trimis pe whatsapp, că ăla a fost primul mesaj între noi. Am postat pe Facebook toată povestea, bineînțeles. Am făcut update-uri. Și, la juma de ceas mi-a venit notificare, că întâmplător aveam și conturi la aceeași bancă. Dar Sorina m-a sunat din bancă. Deci era în bancă și m-a sunat și <dă-mi contul>. Și a plătit.

Mă rog, acum, când și-a mai reevaluat și ea pozițiile, am ajuns să și stăm de vorbă. Sorina, dincolo de altele ale ei, e un ziarist foarte bun și foarte răzbătător. Și când i se pune pata pe un subiect, sănătate și drum bun. Noi am stat mult de vorbă în perioada aia cu cazul micuței Sorina, dinaintea Caracalului, cu adopția aia. Am făcut și schimb de informații. E pittbull.”

