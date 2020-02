Teo Trandafir a povestit cu sinceritate, în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, motivul plecării sale de la Pro TV, în 2006: „Eu am plecat de proastă. Dacă ar fi s-o iau de la început, este singura greșeală. A fost un motiv prost. L-am judecat bine, dar am înțeles că a fost prost și judecat prost. Nu mi s-a întâmplat nici de atunci, nici până atunci. N-oi fi eu prea deșteaptă, dar așa nu am zbârcit-o niciodată”.

Vedeta de televiziune a spus cum l-a întâlnit pe Adrian Sârbu, cel pe care îl consideră maestrul său: „În `92, el a deschis un post de radio, care se numea PRO FM. Acolo am lucrat eu. Eram puțini, avea timp de noi. Dimineață la ora 4 era acolo, eu aveam matinalul, împreună cu Strătulă și cu Exarhu, eram pe parte de știri.

La un moment dat, am vrut să mă bag pe programe. M-am băgat, mi-a ieșit unul, restul nu mi-a mai ieșit. M-am cerut înapoi la știri, mi-a dat voie, mi-a zis <Facem cum vrei tu>. Și m-a modelat după chipul și asemănarea. Iar eu m-am lăsat modelată, pentru că îmi plăcea felul fantastic în care gândea. Și am început să înțeleg. Am învățat să gândesc, să trăiesc, să iubesc, să simt, să refac. Nu te învăța doar meserie, că nu-i sculer”.

Teo Trandafir a mai mărturisit că a înțeles faptul că „omul ăsta este cauza mea în viață. Am înțeles că am o cauză, which is good” și că plecarea ei de la Pro TV a fost, într-un fel, revolta ucenicului față de maestrul său.

„La un moment dat am avut senzația că ucenicul este în dizgrația maestrului. Și m-am ridicat pe picioarele din spate, s-a ivit și o oportunitate să-l enervez, pe care am luat-o. N-aveam de gând s-o duc până la capăt. Dar, văzând ucenicul că mișcă în front, mi-a arătat pisica. Mie nu mi-a plăcut că mi-a arătat pisica”, a spus Teo Trandafir.

Aceasta a povestit și despre dialogul pe care l-a avut cu Adrian Sârbu, după ce a declarat, la nervi, că Pro TV e „de tot c…l”: „M-a chemat omul.

<Teo, tu ai spus cumva cutare?>

Mi-am dat seama că sunt cu spatele la zid și că bărbătește nu aveam altceva ce să fac, decât s-o iau înainte. <Da.>

<Adică tu, care ești prima pagină a ProTV, îmi spui mie, care sunt cuprinsul, că tot volumul e…>

<Da>

<Ai de gând să-ți respecți obligațiunile contractuale care-ți revin?>

<Nu.>

Asistam neputincioasă la o înșiruire de tâmpenii și vedeam cum vine moartea, dracii și prăpastia, râpa peste mine. În spate nu aveam unde să mă duc”.

Teo Trandafir a mărturisit că, după acest episod, a plecat de la Pro TV „la un post de televiziune inexistent, pentru că puteam să mă duc și la unul existent și să fac același lucru și să-mi trădez maestrul făcând același lucru pentru concurență. Chiar puteam. M-am gândit că este imund. M-am dus acolo ca să nu-l deranjez. Mi-a prins bine că am văzut multe. Eu cred că, la un moment dat, maestrul și-ar fi pierdut admirația”.

Te-ar putea interesa și: