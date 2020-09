Jurnalistul a explicat, în emisiunea „Dosare de presă”, de ce oamenii tind să se informeze de pe rețelele de socializare și care este, în același timp, pericolul din spatele unei prese fără forță.

(…) Anchetele complexe, documentate, care se făceau în zile întregi, nu mai rentează. Nu mai rentează genul ăsta de anchete. Lumea, oricum, nu mia citește, dacă te apuci să scrii un pomelnic. Nu mai are răbdare să analizeze ce-i spui tu într-o anchetă de câteva pagini. Și-atunci ești nevoit să te adaptezi. Și asta am și făcut. Eu, cel puțin la Lumea Justiției, merg pe stilul american: „Prezintă faptele”. Faptele, documentul… ”, a spus Savaliuc.

Răzvan Savaliuc consideră că presa scrisă și-a pierdut „puterea” nu doar din cauza dezvoltării rețelelor online. Ci și pentru că societatea, spiritul civic al cetățeanului, s-a blazat. Omul trăiește în confort și nu mai vrea să-și piardă confortul. Prin urmare, nu mai reacționează la derapajele autorităților, prezentate în mass media.

„Când m-am apucat de presă acum aproape 30 de ani, presa era o putere: scriai, se întâmpla ceva. Acum care e este efectul? Acum scriem de toate, cele mai documentate și cele mai bune dovezi le prezinți în spațiul public și nimeni nu mai reacționează. Pentru că prea a devenit ceva așa, neglijabil, din punctul de vedere al autorităților, cât timp tu, ca societate, nu mai exiști. Nu mai există spiritul ăla civic.

Imediat după Revoluție, ieșea lumea pe stradă grupa mare, când se întâmpla ceva. Nu-și permitea nimeni (autoritățile, n.e.), că imediat apărea o presiune publică. Acum scrii și nu mai are efect, pentru că lumea s-a cam prostit, s-o spunem într-un limbaj mai popular, și numai reacționează.

O explicație ar fi că lumea o duce și mult mai bine ca pe vremuri și atunci nu mai e interesată de… Un muncitor, astăzi, trăiește incomparabil mai bine față de un muncitor de acum 40-50 de ani și are tot ce vrea. Are un apartament, chiar dacă stă cu chirie în el. Are un televizor. Are o toaletă, o bucătărie frumoasă și atunci nu mai are de ce să se zbată prea mult. Deci are deja un confort”, a mai spus jurnalistul.