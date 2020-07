Invitatul lui Mirel Curea în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, a vorbit pe larg despre convenția jurnalistică „off the record”. Termenul este împrumutat din engleză și s-ar traduce la noi prin cuvântul „neoficial”.

Răzvan Dumitrescu a spus că jurnaliștii care au ales să publice informațiile „off the record” au dispărut din presă. Mai repede sau mai lent.

„Noi, ca jurnaliști, am avut întotdeauna foarte multe off the record-uri, cu foarte mulți, care îți dădeau atâtea amănunte, dar fiind off the record și noi respectându-ne profesia, niciodată când a fost off the record n-am publicat.

Eu știu jurnaliști care au vrut, inclusiv pe la Zigzag am avut colegi, care au început să publice off the record din dorința de spectacol. Ei nu mai sunt în presă demult. În momentul ăla, ai terminat surse, ai terminat tot. Să fie clar! Nu e etic să faci așa ceva.

Dacă omul ăla zice, „Stau de vorbă cu tine, dar off the record”, tot îți face o favoare, pentru că înțelegi un context. Știi unde să cauți. Te orientezi. Vezi de unde apuci chestia aia și poate faci rost de confirmare altfel. Pe alt canal. Dar ți-a dat o idee. Ți-a mai adăugat ceva la background. Nu se refuză un off the record”, a spus Dumitrescu.