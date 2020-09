Fosta jurnalistă a mărturisit în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, că, deși este o persoană care are, uneori, îndoieli în ceea ce privește credința, își aduce mereu aminte cu mare plăcere de povestea unui israelian care i-a povestit cum l-a cunoscut pe Dumnezeu.

Am pus centura de siguranță și mergeam acuma și eu regulamentar, ca tot omul, la lucru, pentru că-mi dădeam seama că altfel poate să mi se întâmple ceva și să pierd ce am acasă. După o vreme, mă duceam la o întâlnire de afaceri și, undeva în Ierusalim, am oprit la un semafor . Și prin fața mea, au trecut, pe trecerea de pietoni, câțiva ultra ortodocși; cei care pălării și perciunii ăia încrețiți, pe care nu mulți israelieni îi iubesc”, a povestit Carmen Avram .

Fosta realizatoare a emisiunii „În premieră”, de la Antena 3, a povestit că Shmulik, prietenul ei israelian a fost cutremurat de realizarea existenței lui Dumnezeu.

Conștientizarea lui Dumnezeu a adus în viața bărbatului conștientizarea miracolelor mici, cotidiene, pe care nu le băgase în seamă, până atunci

„Și zice „Între timp se făcuse verde și eu tremuram la semafor acolo, cu volanul în mâini și mă gândeam eu ce fac”. Și-n spate, dacă știi Israelul, toată lumea, dacă n-ai plecat în prima secundă de la semafor, încep cu claxoane. Și zice ”nu mă interesa absolut nimic, absolut terminat de revelația pe care o avusesem și m-am uitat așa în sus, spre Dumnezeu, și am zis Doamne și acuma eu, ce să fac, că nu știu, că nu sunt obișnuit.

Neștiind ce să fac, m-am dat jos din mașină și m-am așezat în genunchi pe stradă și am zis, Bine ai venit, Doamne, în viața mea și iartă-mă că nu am fost cu tine până acuma. Și după aia, am rămas așa și, iară neștiind ce să fac, că eram foarte nou în treaba asta, m-am suit înapoi în mașină și m-am dus la întâlnire, unde am întârziat. Și s-au uitat ăia la mine, și aveam numai praf pe pantaloni, pe costumul meu cel nou… Și am zis că am avut o defecțiune electrică și am întârziat”.

Și zice, „Și din ziua aia, au început să mi se întâmple lucruri”. Oameni providențiali care apăreau când își dorea. Și asta e una dintre cele mai puternice povești. Am mai uitat detalii pe traseu, că mi s-a întâmplat acum foarte mulți ani.”