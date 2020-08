Șerbănescu a dezvăluit, în premieră, faptul că a fost ministru într-un minister format doar din trei persoane. Acesta a povestit în emisiunea „Dosare de presă” cum a fost „a jucat” rolul unui specialist, dintre cei 15.000 promiși de Guvernul CDR

Ilie Șerbănescu a explicat de ce și-a depus demisia, după doar două săptămâni.

„Când am constatat unde am ajuns, eu m-am dus la Ciorbea și i-am spus „Domnule, eu vă prezint demisia mea, că nu vreau să joc această farsă”. După două săptămâni am observat cum e problema și i-am prezentat problema. Și, domnul Ciorbea mi-a spus „Domnu Șerbănescu, nu-mi face chestia asta. Că eu am deja conflictul meu”.

Era conflictul cu Băsescu, cu PD, care voia un alt Guvern, ca să ia un alt minister cu bani. Că nu știu cine i-a învățat pe ăia de la țărăniști, eu eram pe grila țărăniștilor, le-a dat PD-iștilor posturi de astea prestigioase, dar fără bani. Ei voiau cașcavalul. În esență, voiau și Ministerul Industriilor. Pe care l-au și luat. Dar, pentru asta, trebuia să cadă Guvernul.

Și-atuncea, au inventat problema „Ciorbea nu face reformă”. Și-atunci, „Domnule, nu-mi fă problema asta”. Dăduse deja Petre Roman, care era șef la PD, un interviu la Financial Time și spunea „Noi, în trei luni, dacă nu face Ciorbea reformă, ne retragem”. Asta era ultimatumul chestiunii. La mijlocul lui decembrie fusese chestia asta, anul 1997.

Și zic, „Domnu premier, eu ce voiați d-voastră să fac, adică să dau avize pe inițiativele de reformă ale colegilor mei (eu nu aveam dreptul să am idei), le pot face din punctul de vedere al unui consilierat al d-voastră. Nu îmi trebuie ministru, nu vreau”. Și el a spus „Domnule, nu-mi face chestia asta. Te rog foarte mult”.

Și atunci, pur și simplu, n-am semnat nimic. Veneau inițiativele legislative și, se poate observa, nu există semnături de ale mele. Am zis, „Nu-mi iau nimic, dacă eu nu am nicio nimic, așa. Nu are niciun rost. Eu farsa asta n-o joc”, a mai declarat Ilie Șerbănescu.