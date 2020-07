Invitatul lui Mirel Curea în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, a făcut o dezvăluire uimitoare. Cătălin Măruță a mărturisit că, atunci când a venit în București la facultate, a avut, la un moment dat cinci job-uri.

„Am putut să-i cumpăr tatălui meu, nu mai țin minte atunci ce i-am cumpărat, o pereche de mănuși; mamei o eșarfă… Și am zis, „Uite, ăștia sunt din primii mei bani”. Chiar dacă eu nu mai aveam niciun ban. Dar era mândria asta și bucuria, știi, uite, eu mă descurc, stați liniștiți”, a mai spus acesta.

Îi calculam și ziceam, „OK, dacă n-o să mai lucrez la radio, dacă n-o să mai lucrez la televiziune, asta cu pliantele oricum se duce, că nu ține campania asta nu știu cât, mai pot să stau în București, pe spatele meu, încă două luni de zile. Perfect!” Îi puneam acolo… Era o miză pentru mine. Îmi plăcea să fac chestia asta”, a spus vedeta ProTv.

„Când am venit în București prima dată, aveam cinci job-uri. Împărțeam pliante, lucram la radio, lucram la televiziune, la Super Nova, puneam muzică într-o discotecă, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. Acolo a fost și prima mea carte de muncă; la o discotecă, la Kilometru 0, la Unirii.

Cătălin Măruță și-a adus aminte cum s-a angajat la TVR 2, după ce a dat un concurs pe care era convins că nu o să-l ia, „că la TVR se intră cu pile”. Ba mai mult de atât, Măruță avea părul lung pe vremea aceea, ceea ce-l făcea, în opinia lui, neeligibil pentru un post de prezentator.

„Cineva mi-a zis „Uite, e concurs la TVR 2”. Eram cu părul lung ca tine, Mirel, și m-am dus la concurs la TVR 2. Și m-am dus atât de plin de mine și de încrezut, pe principiul „Oricum, aici e doar pe pile, aici se intră doar așa.. Dar hai să văd și eu cum e. Adică eu, oricum, lucrez la radio, lucrez la Super Nova, adică,…”

Am dat concurs și peste o săptămână m-au anunțat că am luat. Eu ziceam „Oricum, am venit doar așa, de formă, că ei sigur au aranjat totul pe aici și știu ei”. Prejudecățile cu care, din păcate… Sincer acolo nu a fost absolut nimic justificat, în cazul meu.

Pentru că, toată gașca aia cu care am fost la TVR 2 angajați, eram niște oameni extrem de tineri, extrem de necunoscuți și copiii nimănui, știi ce zic? Adică nu eram copilul lui cutare care trebuie să vină acolo. Lucram cu Kitty Cepraga, Dinu Maxer, Alexandra Dinu, Diana Enache, care acum prezintă știrile de la Pro TV, de la ora 17.00. Cu Mădălin Ionescu. Eram o gașcă foarte mare, care am început la TVR 2.

Oamenii ăia au fost extraordinari. Mi-aduc aminte și acum, Ioana Bogdan, producătorul de atunci, o tipă extraordinară, și Sanda Vișan, toți erau niște oameni geniali. Și țin minte că am făcut „Trupa de pe 2”, unde eram 17 oameni și vorbeam toți odată, unii peste alții. După care am rămas cu „Tonomatul de pe 2”, care s-a transformat în „Plaja lui Măruță””, a mărturisit Cătălin Măruță.