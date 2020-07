În emisiunea „Dosare de presă, pe evz.ro, Cătălin Măruță a mărturisit, în premieră, că și-a început meseria de jurnalist la Radio Târgu Jiu, cu o emisiune săptămânală. Dar că, pe lângă asta, a mai avut un job de jurnalist radio, cu o emisiune zilnică, chiar în camera lui.

A ajuns în București, ca să studieze la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” și la Facultatea de Jurnalism. A lucrat din primul moment, din dorința de a nu depinde de banii părinților săi.

„Am venit la facultate în București, am cunoscut Bucureștiul, pentru că împărțeam pliante. Am prins un an electoral, 1996, și câștigam un bănuț. Stăteam la un cămin de nefamiliști, undeva pe lângă Bobocica și primele două luni nici nu am fost la facultate, pentru că descoperisem gustul ăsta de antreprenoriat. Să luăm afișe, să le împărțim, să facem echipe și să ne câștigăm primii noștri bani.

După ce au trecut cele două luni de campanie și după ce am împărțit pliante, ne-am dus la facultate, că totuși trebuia să știu și eu unde e facultatea, că de asta venisem în București”, a mai spus Cătălin Măruță.