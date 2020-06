Dan Andronic a vorbit în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, despre rolul consultantului politic. Care nu este doar acela de a da sfaturi. Ci și de a inventa așa-numite strategii de evaziune, atunci când situația o cere.

Acesta a dat și un exemplu clasic de strategie de evaziune. Jurnalistul a povestit o întâmplare din 2008, care-i are ca protagoniști pe Călin Popescu Tăriceanu, în calitate de politician consiliat, și pe Dan Andronic, în calitate de consultant politic.

„Uite, îți dau un exemplu. În campania din 2008, chiar cu o zi sau două înainte de alegeri, a apărut un filmuleț cu „Mister Geoană, I F**K You!” Era un antrenament pentru dezbaterea televizată, care se făcea cum se face de obicei.

Și, la un moment dat, nu știu ce-i zic eu lui Tăriceanu, eu îl jucam pe Geoană, și rolul meu era să-l enervez, ceea ce mi-a ieșit. Și, la un moment dat, Tăriceanu trece pe lângă mine și-mi dă așa, un șut ușor, și zice „Mister Geoană, I F**K You!”

Ei, cineva din staff a furat… Am aflat cine. Dar nu mai contează. A furat chestia asta, a dat-o la PSD. PSD a făcut clip și așa mai departe. Și, interesul nostru, atunci pe moment, a fost „Cum facem, era pe YouTube postată, ca imaginile alea să fie văzute de cât mai puțini oameni?”

Și atunci, cred că am generat vreo 100-150 de filmulețe cu același nume, cu aceleași imagini, dar în așa fel încât să nu conțină partea aia cu „Mister Geoană, I F**K You!”. Mai lungi, mai scurte. Și am îngropat-o. În așa fel încât, până la alegeri, o văzuseră vreo 7000 de oameni. Asta e o strategie de evaziune. Pe care am gândit-o extrem de rapid. Am pus-o în aplicare”, a mai spus Dan Andronic.