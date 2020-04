Ieri, stând de vorbă cu un prieten, adânc implicat în fenomenul rețelelor sociale, dar nu numai, am primit o veste importantă: Romwine&Coffe SRL, bodega din comuna Călugăreni care a dat un tun de 12 milioane de euro cu măști de protecție, a început livrările!

Deci contractul merge mai departe. Ceea ce mă face să spun că o mostră mai mare de nesimțire și cinism nu cred că am văzut. Să vinzi o mască de protecție tip PFF2 sau PFF3 la un preț de 35 de lei bucata este ca și cum ai fi intrat în afaceri cu trafic de organe de copii. Situație de criză în sănătate, preț uriaș, profit pe măsură.

În aceeași zi, potrivit unei oferte comerciale pe care o aveam la dispoziție, o mască tip PFF era disponibilă la un preț de 4,5 $, nu de 7,30 euro. Un lot consistent de 200.000 de măști. Livrabile în 5 zile.

Mai mult, un mesaj primit de la o sursă de încredere, implicată la cel mai înalt nivel în asigurarea de echipamente de protecție, după ce indică prețuri și mai mici, mai ales pentru cantități mari:

Ca și restul presei am întrebat în stânga și în dreapta cine sunt protagoniștii acestei golăneli. Ușor-ușor au început să iasă la iveală frânturi de informații, așa că acum pot spune mult mai multe.

HIDEG ROBERTINO CĂTĂLIN, cel care a realizat afacerea, este unul din sponsorii PNL. Sau cel puțin așa îl precede faima în Giurgiu. Ca atare s-a gândit cum poate să profite mai bine de criza mizeră din Sănătate, mai ales că avea un istoric interesant.

Vă dau doar un mic indiciu. Compania Sanimed International Impex S.R.L. a încheiat 16290 contracte de achiziții publice in valoare totală de 85.486.078,59 RON, în perioada 2013-2019. Potrivit datelor oferite de portalul Confidas. care ne arată și legăturile acestuia cu alte entități comerciale.

În ultima vreme, până să vină pleașca cu pandemia, lui Cătălin Hideg îi mergea prost, câștiga multe contracte publice, dar valorile erau mici. Așa că s-a combinat cu Nelu Iordache și Cristian Burci pentru această afacere. Care au fost rolurile celor doi pot intui, mai ales că sursele politice sunt destul de explicite atunci când vine vorba despre conexiunile cuplului la cel mai înalt nivel al guvernului.

Într-un mesaj transmis după publicarea articolului, Cristian Burci mi-a spus că „nu are nici cea mai mică legătură cu afacerea cu măștile chirurgicale și că nu o cunoaște pe Cornelia Nagy”. Pe de altă parte, nu a negat „că-l știe pe Cătălin Hideg, că a făcut afaceri cu el, dar care nu au legătură cu subiectul articolului. Cu Nelu Iordache nu s-a mai văzut de 3-4 luni”.

Primul pas era găsirea unui fraier ca să fie băgat în față, mai ales că firma lui Hideg Robertino Cătălin avea datorii la stat, deci nu putea participa la licitațiile organizate ONAC. Așa au ales celebra Romwine&Coffe SRL.

O firmă care avea o cârciumă în comuna Călugăreni, jud. Giurgiu, firma la care este asociat unic, bucătăreasa lui Hideg, așa cum am scris de la bun început. De ce din comuna Călugăreni? Pentru că acolo Sanimed International Impex SRL are ditamai fabrica, deci avea nevoie și de o bucătăreasă care să asigure mâncarea angajaților. De aici până la afaceri de zeci de milioane de euro cu măști de protecție, a fost doar un pas.

Deși Hideg Robertino Cătălin a spus la B1TV că această firmă este distribuitor al Sanimed International Impex SRL, este doar prima minciună din ghemul construit cu grijă.

Ceea ce spuneam în debutul scandalului, respectiv faptul că „firma deținută în acte de Maria Cristian are sediul în satul Uzunu, județul Giurgiu și a fost înființată în martie 2019. Ciudat este că obiectul de activitate declarat la Registrul Comerțului este vânzarea „cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe”, va fi extrem de important. Pentru că strică mecanismul imagologic construit de băieții deștepți.

Uitați-vă la datele oficiale.

Cristian Maria are o singură firmă, la care este acționar unic, nu apare ca asociat, direct sau indirect, în alte entități comerciale care să aibă legătură cu firmele lui Hideg Robertino Cătălin. Așa cum spuneam, un om de paie…

A doua minciună, tot la B1TV, rostită de Hideg Robertino Cătălin: „În ianuarie-februarie, compania noastră nu a putut să plătească TVA-ul, pentru prima dată în istoria noastră de 20 de ani. Și atunci, pentru că nu am putut să avem certificat fiscal, am folosit această companie din grupul nostru cu care am participat. Deoarece Sanimed era blocată pentru că nu și-a plătit facturile către stat, am participat cu Romwine&Cofee. Am făcut eforturi foarte mari pentru livrarea acestor măști, am mers special în Turcia”, a declarat patronul Sanimed.

Revin cu precizarea: firma Romwine&Coffe SRL nu face parte din grupul de firme Sanimed, ci este o companie-paravan, fără obiect de activitate, cu un acționar de paie, numai bun de pus în față în situațiile când este la bătaie un contract mare.

Dar ideea că s-au depus „eforturi foarte mari pentru livrarea acestor măști, a mers special în Turcia” aveam să o regăsesc și în discursul unor oficiali guvrenamentali chestionați pe această temă.

În urma scandalului de presă s-au pus în mișcare mai multe rotițe. Una din ele este un dosar la DNA, iar surse din apropierea ex-ministrului Sănătății Victor Costache au menționat faptul că acesta nu are nici o implicare și va dezvălui tot ceea ce știe, în cazul în care va fi chemat. Mai ales că acesta susține că s-a opus achizițiilor prin ONAC tocmai pentru a bloca matrapazlâcurile de acest fel.

Cu toate acestea se pare că s-au făcut presiuni asupra ministrului Sănătății din Turcia pentru a facilita contractul firmei Romwine&Coffe SRL. Ceea ce ne duce la a treia minciună: Dacă Hideg Robertino Cătălin are relații atât de puternice în Turcia (așa cum ne-au precizat surse guvernamentale care au încercat să ne explice protecția oferită acestuia), până la nivelul miniștrilor din cabinetul girat de Recep Erdogan, de ce era nevoie să se sune de la București?

Mai mult, sunt informații despre intervenții pe adresa ministrului de Finanțe, Florin Cîțu pentru a da un avans firmei Romwine&Coffe SRL, întrucât aceasta nu avea bani să înceapă procedura de achiziție din Turcia. Avea și bucătăreasa limitele ei…

S-au dat banii? Se pare că da, pentru că așa cum vă spuneam la început, a început livrarea măștilor din Turcia.

O afacere cu nume grele implicate, dar care va mai avea de așteptat până să ne ofere adevărul din spatele tunului de 12 milioane de euro. Ca să nu mai zic că până la finalul anchetei s-ar putea să descoperim că de fapt s-a făcut o afacere extraordinară.

Cât de sus merge firul acesteia? Iată ce spune o sursă guvernamentale care a dorit să-și păstreze anonimatul: „Premierul Orban nu este implicat în acest scandal, nu are nici o legătură cu Cătălin Hideg sau Nelu Iordache. A spus public că se așteaptă ca acest contract să fie anchetat. Așteptăm să se finalizeze ancheta penală și atunci o să vedem cine sunt persoanele implicate”.

Singurul mare semn de întrebare este legat de păstrarea în fruntea ONAC a președintei Cornelia Nagy, numită de premierul Viorica Dăncilă în 2018. O alegere ciudată a premierului Orban, altfel extrem de preocupat să schimbe oamenii PSD din funcțiile publice.

Sau Cornelia Nagy nu era omul PSD?

Nu ne rămâne decât să vă promitem că vom reveni.