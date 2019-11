Deși nu a declarat în mod explicit pe cine ar fi pus ștampila, îndemnul lui Năstase este fără echivoc: „Să votați cum aș fi votat și eu”.

Redăm postarea sa:

„Va rog sa votati si in contul meu

Asa cum stiti, Livia Stanciu si Ionut Matei au hotarat ca nu am voie sa aleg si sa fiu ales timp de cinci ani dupa executarea pedepsei cu inchisoarea. O davada in plus ca s-a urmarit eliminarea mea din viata politica.

De aceea, astazi nu voi putea merge sa votez.

Va rog insa sa mergeti voi sa votati si in contul meu.

Si sa votati cum as fi votat si eu”, a scris pe blogul său Adrian Năstase.

Fostul premier si lider al PSD, condamnat la închisoare în dosarele Zambaccian și Trofeul calității, are interdicție de a face politică timp de cinci ani după executarea pedepsei cu închisoarea, ceea ce ar însemna anul 2022.

Andrei și Mihnea, cei doi copii ai fostului premier au votat, duminică la prânz, la Liceul Jean Monnet din Capitală, „așa cum ar fi votat” și tatăl lor.

„Am votat așa cum ar fi votat și tatăl nostru, cu responsabilitate, pentru copiii, părinții și bunicii din această țară și pentru un președinte care va fi al tuturor românilor. Trebuie gândită o schimbare și e important să fie curajos în demersurile pe care le va face. Trebuie să existe mai multă implicare”, a declarat Andrei Năstase.

