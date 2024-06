Social Dorin Cocoș, în lacrimi! Ce l-a făcut pe omul de afaceri să plângă







Omul de afaceri, Dorin Cocoș, a decis să dezvăluie toate dedesubturile pe care le știe legat de statul paralel. Vizibil afectat de faptul că acesta i-a considerat pe Coldea și Maior prieteni, omul de afaceri aproape că a plâns când a rememorat anumite aspecte. Totul s-a întâmplat într-un interviu televizat.

Anca Alexandrescu: Încep emisiunea, domnule Cocoș, cu o întrebare directă. De ce de abia acum?

Dorin Cocoș: Cred că nici acuma n-aș fi venit, dar am stat și m-am gândit că nu e corect, nu față de mine. Că, poate, eu am meritat să pățesc ce am pățit, dar să trecem peste asta, doi oameni nu au meritat: băiatul meu și Elena. Pentru ei încerc să fiu obiectiv și să spun lucrurile așa cum s-au întâmplat. De la capăt până la coadă, ce pot să îmi amintesc, și o să încerc să dau și exemple, și alți oameni care știu de ele.

Omul de afaceri speră să dea curaj și altora pentru dezvăluiri

Dorin Cocoș, speră că această intervenție să dea curaj și altora.

Anca Alexandrescu: Adică o să încercați să determinați și alți oameni să vorbească?

Dorin Cocoș: O să spun cine mai era de față, cine aia...

Anca Alexandrescu: Poate cineva îi ia la întrebări și pe ei. Aveți lacrimi în ochi?

Dorin Cocoșș: Nu chiar, dar...

Anca Alexandrescu: De ce spuneți că poate dumneavoastră ați meritat ce vi s-a întâmplat?

Dorin Cocoș: Păi, că am avut încredere în ei.

Anca Alexandrescu: În care ei?

Dorin Cocoș: În George și în Florian.

Anca Alexandrescu: George Maior și Florian Coldea?

„I-am considerat prieteni”

Dorin Cocoș: Exact în ei. Adică eu i-am considerat chiar prieteni, mult spus prieteni, dar foarte apropiați. Eu le-am spus tot. Ei nu mai aveau nevoie de nimic. Acest rechizitoriu i l-am spus chiar eu, de atunci.

Anca Alexandrescu: Am rechizitoriul din dosarul Microsoft. Îl am de foarte mult timp acasă, am și făcut la un moment dat emisiune despre ele și aici este și dosarul din rechizitoriu ANRP.

Dorin Cocoș: Și acolo tot eu l-am ajutat. Habar n-aveau.

Anca Alexandrescu: I-ați ajutat? Cum adică i-ați ajutat?

Dorin Cocoș: Eh, le-am spus cum se dădeau banii, cum se făcea, cum aia, cum aia. Cum a luat Stelu banii.