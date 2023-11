Dorin Chioțea, acuzații la adresa Elenei Lasconi: „Orașul este un dezastru sub mandatul ei”

Dorin Chioțea o acuză pe Elena Lasconi că nu a făcut nimic pentru orașul Câmpulung. Potrivit acestuia, orașul cu un potențial turistic enorm zace în ruină.

Dorin Chioțea crede că mandatul actualului primar a adâncit problemele orașului

Elena Lasconi a făcut public faptul că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradițională. După ce a aflat, fiica ei a reacționat într-un mod dur pe Instagram, acolo unde s-a declarat dezgustată de acțiunile mamei sale. Ulterior, numeroase personalități din spațiul public au început să reacționeze.

Dorin Chioțea a intervenit în discuție, și aduce o serie de acuzații la adresa primarului:

„În tot circul cu Elena Lasconi – căreia îi apreciez franchețea și demnitatea! – nu am găsit un rând despre nimicul absolut produs de dansa la Câmpulung Muscel. Merg acolo de 7-8 ori pe an, când ajung de fapt la pensiunile din zona Cabanei Voina (unde este un aer incredibil). Ei bine, Câmpulung e un dezastru de vreo 25 de ani, o ruină, iar sub mandatul de primar al dnei Vedetă TV Lasconi problemele s-au adâncit”, a spus acesta prin intermediul unei postări pe Facebook.

„Elena face baie de mulțime și exagerează așa-zise realizări”, acuză Dorin Chioțea

Jurnalistul o acuză că este mai preocupată de imaginea sa publică decât de problemele orașului:

„În afara de clasicele festivisme, „managementul” urban propus cu surle și trâmbițe de Elena Lasconi nu a produs decât promisiuni și foarte puține cârpeli. Un oraș cu un potențial turistic enorm zace în ruină, privat de proiecte îndrăznețe, iar Elena face baie de mulțime și se lăfăie prin studiourile TV gonflându-se cu așa-zise realizări. Menționez că nu am rude în zonă și nici mize personale. Nu mă interesează nici cele politice, însă nu pot să tac atunci când e vorba despre administratie. Ceea ce scriu aici se poate verifica obiectiv”, a mai adăugat acesta.

Fiica Elenei Lasconi, Oana, dezgustată de votul mamei sale

Oana Lasconi a declarat printr-un videoclip pe Instagram că o „astfel de discriminare jegoasă” nu are loc la ea în familie:

”Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. (…) Sunt în şoc şi absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat DA la referendumul Coliţiei pentru Familie pentru a susţine aşa-zisa familie tradiţională. Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiică a ei. (…) Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susţinut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Nu m-aş fi aşteptat la aşa ceva niciodată. (…) Mă doare sufletul”, a declarat tânăra revoltată.

Mai mult decât atât, fiica primarului din USR a declarat că își retrage sprijinul pentru mama sa:

„Nu susţin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare sau prezidenţiale, deşi ştiu că este favorita multora. (…) Sufăr foarte mult şi nu-mi vine să cred. Consider că dacă esşti creştin şi crezi în legea iubirii +, ar trebui să lupţi pentru drepturi egale, pentru ca fiecare om să poată să îşi aleagă calea şi să-şi poată forma o viaţă fericită şi liniştită”, a mai spus fiica Elenei Lasconi.

Cine este Dorin Chioțea?

Dorin Chioțea este un jurnalist cunoscut în România, cu o carieră impresionantă în lumea media. Prin experiența sa și contribuțiile semnificative în domeniul jurnalismului, Dorin Chioțea și-a construit un nume de reputație în industrie.

Educația și începuturile carierei

Dorin Chioțea a urmat, între 1992 și 1999, Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București, unde a obținut o diplomă în inginerie mecanică. Acesta a fost un prim pas în dezvoltarea sa profesională, însă calea sa s-a îndreptat rapid către jurnalism.

În perioada 1989 – 1991, a studiat la Liceul de Matematică Fizică nr. 4 din București, unde a obținut o diplomă în tehnologie, inginerie electrică, electronică și telecomunicații.

După absolvirea liceului, Dorin Chioțea a fost admis la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, unde a studiat Medicina Generală între 1987 și 1989. Cu toate acestea, cariera sa a luat o altă direcție, iar jurnalismul a devenit pasiunea, dar mai ales activitatea sa principală.

Carieră notabilă în jurnalism

Dorin Chioțea a adunat o experiență vastă în lumea media, ocupând diverse poziții în domeniu. Unul dintre primele sale locuri de muncă notabile a fost la ziarul „Ziua,” unde a fost reporter la departamentul de sport pentru o perioadă de 8 luni în 1995.

A urmat o scurtă perioadă de patru luni între 1995 – 1996, când a lucrat ca reporter la departamentul de sport al ziarului „Libertatea.”

Dorin Chioțea și-a continuat cariera ca Editor în Șef la publicația „Gazeta Sporturilor” între iunie 2000 și mai 2003. Această perioadă i-a oferit oportunitatea de a influența și modela conținutul editorial al unui ziar cu tradiție în domeniul sportului din România.

Ulterior, a ocupat funcția de Coordonator Editorial la ziarul „Libertatea” pentru aproape 5 ani, între iunie 2003 și februarie 2008. Această experiență a consolidat experiența sa în domeniul media.

Un moment important în cariera sa a fost desemnarea ca Manager de Dezvoltare la Ringier AG, unde a fost și membru al consiliului editorial între februarie 2008 și mai 2009.

Contribuții recente

Dorin Chioțea a lucrat pentru Realitatea TV ca jurnalist multimedia în perioada noiembrie 2011 – decembrie 2016. Această experiență i-a oferit o platformă pentru a-și împărtăși experiența și pasiunea pentru jurnalism cu publicul larg.

Din martie 2017, Dorin Chioțea a fost implicat în munca de jurnalism la TVR, unde a adus contribuții semnificative la dezvoltarea și calitatea conținutului media. Acesta a acumulat peste 6 ani de experiență la TVR.

Dorin Chioțea a fost, de asemenea, implicat în diverse proiecte și a jucat un rol important în modelarea conținutului media din România. Prin cariera sa și contribuțiile în jurnalism, Dorin Chioțea este un nume cunoscut și respectat în industria media.