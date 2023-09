Scandalul reclamelor la păcănele din online. Dorian Popa îi răspunde lui Silviu Faiăr

Dorian Popa a fost criticat în mediul online pentru reclamele la jocurile de noroc făcute în trecut. Subiectul a fost abordat de influencerul supranumit Silviu Faiăr, unul dintre cei mai aprigi critici ai artistului. Dorian Popa a făcut un clip video în care îi răspunde acestuia, video care a dispărut destul de repede de pe Youtube.

Artistul a ținut să le precizeze fanilor că el și-a sumat greșeala cu păcănelele și promovarea acestor jocuri de noroc. Dorian Popa a subliniat faptul că a făcut aceste lucruri cu mult înainte ca Silviu Faiăr, criticul său, să fie populat pe Youtube.

Clipul postat de artist a dispărut la câteva zile de la publicare. Totuși, fragmente din el pot fi văzute la comentariile altor influenceri.

Artistul a spus în clipul postat pe canalul său de Youtube că a vorbit direct despre acest subiect. A făcut-o în cadrul unui podcast. Și-a asumat greșeala cu privire la promovarea jocurilor de noroc și spune că nu a mai făcut acest lucru de aproximativ un an.

„Am fost la podcastul lui Sorin Constantinescu (om de afaceri devenit şi el cunoscut în online – n.r.), unde am discutat direct pe faţă, fără ipocrizie, faptul că eram conştient că am greşit atunci când am promovat păcănelele, faptul că în continuare sunt conştient că a fost o greşeală şi că de cel puţin un an jumate încoace, chiar doi ani, de când am încercat să nu se mai întâmple acest lucru şi nici nu s-a mai întâmplat.

Mi-am asumat asta, nu m-am ascuns, pur şi simplu nu am vrut să bravez sau să fac un laitmotiv de zeci de vlogguri”, mai spune Dorian Popa.