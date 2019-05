Tragedie pentru Dorian Popa. Lacrimile lui nu l-au convins să o trădeze. Cine este persoana căruia artistul nu i-a mai vorbit niciodată

Artistul Dorian Popa a trecut prin clipe foarte grele după ce părinții lui s-au despărțit. Acesta a refuzat să meargă la înmormântarea tatălui său.





Cu toate că Dorian Popa este cunoscut ca fiind o prezență cu adevărat pozitivă pe oriunde merge și mereu foarte veselă, viața lui nu a fost tot timpul senină și lipsită de greutăți. În urmă cu ceva timp, artistul a trecut prin clipe greu de povestit.

Copilăria lui Dorian Popa a fost marcată de un eveniment dureros. Este vorba despre un gest al părinților săi. Cei doi s-au despărțit, iar de atunci Dorian a rămas doar cu mama lui. Deși tatăl său a făcut orice ca să-l atragă de partea sa, nu a reușit.

„El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama.”, a povestit Dorian Popa.

Mai mult decât atât, în momentul în care tatăl său a văzut ca nu i-a reușit planul, l-a abandonat definitiv pe tânărul artist. Lucrurile nu s-au rezolvat niciodată între ei și de aceea cântărețul nu a fost prezent la înmormântarea acestuia.

„Mi-a zis că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers.”, a spus Dorian Popa la „Acces Direct”.

