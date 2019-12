Sătui de traficul îngreunat din cauza lucrărilor, foarte mulți locuitori ai comunei Berceni au reacționat pe canalele de socializare și pe grupurile de Facebook din localitate, exprimându-și nemulțumirea față de lucrarea ce pare că odată începută, nu va ajunge finalizată prea curând. Dacă la început au fost încântați de faptul că această lucrare urmează să fie executată, acum cei care tranzitează zona sunt îngrijorați că în ritmul acesta lucrarea va dura inutil de mult timp și că, după recepția lucrării, drumul va rezistă cel mult un anotimp.

Deși multă lume i-a sărit în cap primarului din comuna Berceni pentru „investiția” de tip Dorel care îngreunează traficul, și așa sufocat, de la ieșirea din București, când am trecut de Centura Capitalei, am văzut, însă, că utilajele care sparg asfaltul turnat acum o lună poartă inscripția Consiliului Județean Ilfov.

Porțiunea de șosea, de la Centură Capitalei spre comună Berceni, s-a denivelat înainte să calce, pe acolo, vreo roată de mașînă, chiar înainte să fie totul finalizat. Practic, acea bucată mică de drum lucrată până în acest moment, a cedat. În această situație, nu poate fi vorba de înaintarea pe acest tronson, ci de a se apucă de reparații pentru ceea ce “Dorel” consideră asflat nou și numai bun pentru dat în folosință.

Drept urmare, după vreo trei săptămâni, utilajele CJ Ilfov au început să scoată asfaltul abia turnat. Și, că să fie tacâmul complet, așa cum aveam să surpindem în imagini, bucățile de asfalt spart au fost puse la temelia noului drum.

Verificând cu unii specialisti în construcții, am aflat, însă, că în construcția unul drum este foarte important să existe o structura solidă de straturi legate, începând cu un strat de baza stabil și continuând până la un strat de uzură cu precizie de nivelare ridicată. Se pare, totuși, că metodele necesare, criteriile importante, sunt total diferite de ce consideră „Dorel” pe teren.

Altfel, nu ne explicăm cum la câteva zile distanță facem o nouă vizită la față locului și descoperim că se lucrează cu același spor, iar în acest strat de baza de care vorbesc constructorii, în lucrarea executată de CJ Ilfov sunt folosite materiale adunate parcă de la groapă de gunoi – bucăți de furtune, material lemnos, și alte bucăți de ciment, probabil de la vreun șantier.

După ce am suprins toate aceste imagini, în primă fază, l-am luat la întrebări pe primarul comunei Berceni, Gheorghe Covrigea, căci drumul se află pe raza teritorială a acestei localități.

Omul ne-a spus, însă, că „investiția” nu îi aparține și că nu este răspunzător de „calitatea” lucrării. Ne-a asigurat că este la curent cu modul în care se lucrează și simte că este într-o poziție ingrată, ținând cont că foarte mulți îl acuză pe el de acest eșec, fiind pe rază localității pe care o conduce din 2016. Nu poate stopa lucrările, însă a transmis o adresa către Consiliul Județean, cerând date despre proiect.

Oficial, pe 18 octombrie 2019, înainte de începerea lucrarilor, Consiliul Județean Ilfov a transmis că Drumul Județean 401, de la intrarea în județul Ilfov, în dreptul localității Vidra și până la Centura București, în dreptul localității Berceni, intră în reabilitare. Așa cum reiese din comunicat, ordinul de începere a lucrărilor s-a dat pe 28 octombrie, iar execuția a început la începutul lunii noiembrie.

Lungimea DJ 401 este de 11,7 km iar oficialii de la Consiliul Județean Ilfov au transmis: constructorul va asfalta, va executa o rețea de canalizare pluvială și va face trotuare și piste de biciclete. Contractul de execuție a fost semnat la 18 octombrie. În comunicatul oficial se precizează că lucrarea va fi făcută de compania Alpenside și are o valoare de 38.588.482 lei fără TVA.

La fața locului, însă, pe utilaje scrie, negru pe alb, „Consiliul Județean Ilfov”. Lucrările trebuie finalizate până în noiembrie 2020, conform contractului, anunță CJ Ilfov.

Iată ce anunța, în data de 11 noiembrie, Consiliul Județean Ilfov, pe pagina de Facebook : „Au început lucrările la DJ 401 Berceni – Vidra până la limita cu județul Giurgiu. Deocamdată, se lărgește actualul drum pentru a ușura circulația pe perioada lucrărilor. Câștigătorul licitației, Alpenside SRL, a început excavarea și apoi va așeza balast și piatră care vor fi compactate în vederea asfaltării ulterioare. Drumul județean 401 de la intersecția cu Centura București, spre comuna Berceni, va avea, în urma lărgirii, 3 benzi. De asemenea, la limita comunei Vidra cu județul Giurgiu se va lărgi drumul cu câte 50 cm în stânga și dreapta drumului și astfel lățimea va fi de 7 m și nu de 6 m cât este acum. Lucrările de reabilitare și modernizare a DJ 401 includ și execuția unei rețele de canalizare pluvială, trotuare și piste de biciclete. În perioada următoare, ENEL va pune rețeaua electrică în pământ pe raza comunei Berceni, iar lucrările la DJ 401 vor continua dinspre limita cu județul Giugiu spre Vidra și apoi dinspre Vidra spre Berceni.”.

Firma care trebuia, în mod normal, să pună „balast și piatră” la baza DJ 401, iar noi am văzut cum punea asfaltul „reciclat”, a câștigat licitația pentru autostrada Comarnic-Brașov, un contract semnat de fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc.

Despre Alpenside SRL, Digi24 a tansmis că este deținută de un anume Mihai Florin-Cristian și de un off-shore cipriot, Alpenside Holding Ltd. În 2013, această companie funcționa sub numele Util Construct Plus, iar printre acționarii săi se număra Sorin Freciu – un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu.

Potrivit informațiilor disponibile pe Ministerul Finanțelor, Alpenside SRL are ca obiect de activitate „lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide”.

