Astfel, potrivit BBC, Jack Dorsey a anunțat că renunță la 28% din averea sa, donând un miliard de dolari pentru lupta împotriva pandemiei.

Programator de geniu și ol de afaceri de succesJack Dorsey nu a stabilit exact unde vor fi trimise donațiile sale, însă, în SUA există un deficit de ventilatoare și echipamente individuale de protecție, iar companiile și persoanele fizice se confruntă cu probleme economice grave.

El va folosi acțiunile pe care le deține la Square pentru a finanța donațiile care vor fi distribuite prin Start Small Foundation. Dorsey a spus că folosește acțiuni ale Square, și nu ale Twitter, deoarece deține „mai multe”. Acțiunile vor fi vândute de-a lungul timpului, ceea ce ar putea avea impact asupra valorii acestora și a dimensiunii generale a donației.

Dorsey nu este singurul titan al rețelelor de socializare care își folosește banii pentru a combate pandemia. Și Mark Zuckerberg s-a implicat. Potrivit Evening Standard, fondatorul Facebook finanțează testele de coronavirus în San Francisco, donează măști și încearcă să educe lumea cu privire la această nouă amenințare. A făcut și un interviu cu un medic reputat de la Institutul Național de Alergologie și Boli Infecțioase și publică pe FB informațiile oficiale al Centrului de Controlul Bolilor și Prevenție și ale Organizației Mondiale a Sănătății. În plus, a creat și un program de granturi prin care oferă 100 de milioane de dolari în cash și publicitate pentru afacerile mici.. În plus, oferă bonusuri în valoare de 1000 de dolari pentru 45 de mii dintre angajații Facebook în aprilie. Și în plus, tot ca o contribuție pentru lume, lucrează de acasă, notează Evening Standard.