Donație de 30.000 de lei de ziua copilului Marianei Stocheci. Ce avere are senatoarea

Senatoarea Mariana Stocheci se poate lăuda cu o avere frumușică. Are și lei și euro în conturi, terenuri și case. Primul teren care apare în declarația de avere este agricol și are o suprafață de 13.000 de metri pătrați.

Acesta se află în Dâmbovița. De asemenea aceasta mai are în Argeș, la Moșoaia, un alt teren, de această dată intravilan și care are 1500 de metri pătrați.

Maria Stocheci mai are un teren forestier de 3.000 de metri pătrați pe care l-a moștenit în Dâmbovița. Tot o moștenire este și un alt teren agricol de 20.000 de metri pătrați.

Mariana Stocheci are zeci de mii de metri pătrați de terenuri

Senatoarea a mai moștenit și un alt teren intravilan la Corbii mici de 2683 de metri pătrați. Aceasta mai deține un apartament în Pitești de 80 de metri pătrați. De asemenea mai are unul în aceiași localitate de 100 de metri pătrați. Are și o casă în Moșoaia, Argeș, cu o suprafață de 280 de metri pătrați.

La capitolul mașini, aceasta are un Renault Megane, un Renault Talisman dar și un Mercedes. În conturi, senatoarea are ceva economii, după cum urmează. În 2013 a deschis un cont în care acum are 38.665 de lei. De asemenea are două conturi deschise în 2021, cu 83.000 de lei și peste 28.000 de euro.

Venituri de peste 200.000 de lei

Senatoarea mai are deschise alte trei conturi în care adunat are peste 33.000 de lei. Și capitolul datorii este bifat de senatoare. Aceasta are un credit de 130.000 de lei, care are scadența în 2027. Pe de altă parte, o sursă de venit inedită a fost o donație primită de copilul acesteia.

Atunci când a împlinit 18 ani copilul senatoarei a primit suma de 30. 000 de lei, bani care sunt trecuți în declarația de avere a acesteia. La capitolul venituri, aceasta încasează 151.487 de lei, indemnizația de la Senat. De asemenea mai primește 56.088 de lei ca și cadru didactic. Soțul ei are un salariu de 81.810 lei ca inginer.