Înainte de a părăsi, joi, Organizația Națiunilor Unite, Trump a participat la un eveniment privat pentru a mulțumi noului ambasador american, Kelly Craft și personalului său pentru munca depusă în timpul sesiunii Adunării Generale. Aici au avut loc şi discuţii confidențiale.

Președintele a spus: „Vreau să știu cine este persoana, cine este cel care a dat informația? Pentru că este un spion”, a spus preşedintele, potrivit nypost. ”Știm că a spus asta pentru că cineva de la eveniment a înregistrat în secret observațiile preşedintelui, atât audio, cât și video, și le-a transmis rapid în mass-media”. În conluzie, ofițerul CIA, instruit, și-a folosit poziția de încredere la Casa Albă pentru a aduna informații secrete pentru a putea să-l scoată pe Trump din funcție spre satisfacţia democraţilor.

Misiune îndeplinită. Dar cu ce rezultat?

„În mod normal, agenții CIA spionează adversarii străini. Numai că, de data aceasta, l-au spionat pe președinte lor, apoi s-a îmbrăcat totul într-un denunț. Iar toate aceste gesturi disperate vin după eşecul democraţilor greu de acceptat, după doi ani de luptă să-l pună sub acuzația falsă de coluziunea Rusiei în alegerile lui Trump din 2016 și. Nereușind, democraţii fac aceeași acuzație şi în catul cu Ucraina.

Au crezut că va fi o lovitură ucigătoare printre alegători

„Să nu se uite că Hillary Clinton a angajat un fost agent britanic de informații pentru a face mizeria cu rușii legând Kremlinul de Trump. Dacă aceasta nu este o interferență străină, ce este? Și ce am ști despre foștii președinți dacă ofițerii CIA ar fi arătat conținutul apelurilor lor către lideri străini? Imaginaţi-vă ce le-a spus Barack Obama iranienilor înainte de a le expedia în secret 1,4 miliarde USD în numerar. Unde erau atunci cei care au avertizat?„, se întreabă jurnalistul Michael Goodwin.

Liderii CIA au lucrat cu FBI-ul pentru spionarea și deraierea campaniei din 2016 a lui Trump

„Șeful agenției de atunci, odiosul John Brennan, a răspândit dosarul rusesc pe care l-a finanțat Clinton și își continuă jihadul anti-Trump. Acesta este același Brennan care a avut agenți plasaţi pentru a spiona Senatul SUA, apoi a mințit despre asta înainte de a mărturisi”, se mai arată în editorial.

„În timp ce James Comey și alte rebuturi de la FBI au fost concediate, Brennan a scăpat de orice responsabilitatea. Trist este faptul că unii din agenția pe care au condus-o încă abuzează de poziție pentru a juca politici murdare. Este o simplă coincidență că atacul asupra lui Trump vine pe măsură ce administrația investighează ce au făcut Brennan, Comey și alții în 2016?”, mai scrie autorul.

Ura lor pentru Trump, spune editorialistul, i-a orbit și deja îl salută pe agentul CIA considerându-l erou

„Această tulpină a sindromului „Trump Derangement” este contagioasă, ca dovadă că redactorul The New York Times, Dean Baquet, l-a învinovăţit pe Donald Trump pentru decizia sa de a identifica public informatorul ca agent CIA. Avocații săi au susținut că mutarea ar putea pune viața ofițerului în pericol. Uitând că şi viaţa lui Trump ar putea fi la fel de expusă dacă nici în privat nu mai are siguranţa că nu vorbeşte şi cu „urechile” lipite de pereţii Casei Albe…

