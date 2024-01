Donald Trump are șanse mari la alegerile primare. Încă un candidat republican se retrage din cursă

Donald Trump are avantaj sporit la alegerile primare pentru a fi desemnat candidat al Partidului Republican la alegerile prezidențiale din acest an. Candidatul republican Chris Christie s-a retras. Între timp, Nikki Haley are sprijin sporit din partea alegătorilor republicani anti-Trump din New Hampshire.

Fostul guvernator din New Jersey, Chris Christie, și-a anunțat retragerea din campania electorală din 2024. În sondaje, cu 3,6%, el era sub Nikki Haley, care are 11,5%

„Îmi este clar în seara asta că nu există o cale prin care să câștig nominalizarea. Motiv pentru care îmi suspend campania pentru președinte al Statelor Unite”, le-a spus Christie alegătorilor la un eveniment de seară. Fostul candidat asigură însă că nu-i va mai permite niciodată lui Donald Trump să mai fie președintele Statelor Unite.

