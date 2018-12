Se zguduie Casa Albă! Procurorii federali investighează donațiile lui Trump! DRAGNEA a participat cu donații

În ianuarie 2017, a avut loc ceremonia de inaugurare a președintelui Donald Trump, la care Liviu Dragnea și fostul premier Sorin Grindeanu, au participat la aceasta, la invitația lui Elliot Broidy, care era vice-președintele Comitetului prezidențial de inaugurare. Cheltuielile de la acea ceremonie de inaugurare a președintelui Trump, sunt înmomentul de față investigate de procurorii federali.





Surse apropiate acestui subiect, au dezvăluit pentru Wall Street Journal, că procurorii federali din Manhattan au început investigațiile asupra modului în care a fost strânsă suma din donații, de către comitetul de inaugurare a președinției lui Donald Trump.

La cina la care Liviu Drganea și Sorin Grindeanu au participat și unde și-a făcut apariția și Donald Trump, accesul se făcea pe baza unui bilet care ar fi costat între 500.000 - 1.000.000 de dolari. Potrivit unor broșuri ale acelui eveniment obținute de New York Times și Politico, în funcție de biletul achiziționat, donatorul avea diverite niveluri de acces.

”Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu, la o cină în format restrâns alături de Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump. I-am transmis președintelui dorința noastră de a duce parteneriatul strategic dintre #România și #SUA la un alt nivel. Președintele Donald Trump mi-a răspuns: „We will make it happen! Romania is important for us!” A fost un dialog cald și deschis”, scria Liviu Dragnea pe o rețea de socializare, după acea cină.

Vicepreședintele Comitetului prezidențial de inaugurare, Elliot Brodiy, a fost acuzat în presa americană că prin aducerea lui Liviu Dragnea la acea cină și influența pe care o are pe lângă președintele Trump, a încercat să obțină un contract de peste 200 de miliioane de dolari în România, pentru compania sa Circinus. Compania lui Elliot e specializată în afaceri în industria militară și de securitate.

The New York Times scria pe 2 decembrie, că procurorii americani au documentat implicarea lui Elliot Broid, fost fundraiser pentru campania lui Donald Trump, cel care l-a și invitat pe Liviu Dragnea la ceremonia de inaugurare a președintelui american, într-o schemă de spălare de bani pentru a-l ajuta pe un demnitar din Malaezia să pună capăt unei investigații a Departamentului de Justiție.

