Donald Trump n-a reușit să o scoată Nikki Haley din cursă: „Cine naiba mai e şi impostoarea asta”

Donald Trump a învins-o cu uşurinţă, marţi, în New Hampshire, pe fosta sa ambasadoare la ONU, dar strategia sa pentru a o scoate pe Haley din cursă a eşuat. Acum, acesta nu își mai poate concentra toată atenţia asupra preşedintelui democrat al SUA, Joe Biden, şi asupra alegerilor generale din noiembrie.

Fostul președinte din SUA nu a putut accepta că Haley, în vârstă de 52 de ani, a promis, într-un discurs ţinut marţi seară, că va continua să lupte, la doar două zile după ce celălalt principal contracandidat republican, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, şi-a încheiat campania. Trump a declarat că se va răzbuna.

Donald Trump vrea să se răzbune

„Cine naiba mai e şi impostoarea asta, care a urcat pe scenă înainte şi care parcă revendică o victorie?” a întrebat Trump o mulţime de susţinători din New Hampshire, adăugând: ”Nu mă enervez prea tare. Mă răzbun”.

În timp ce îşi făcea campanie în New Hampshire, Trump nu a scăpat din ochi Carolina de Sud, statul aflat la 1.100 km spre sud, unde la 24 februarie va avea loc următorul mare scrutin disputat în cadrul alegerilor primare republicane.

El a organizat și o demonstraţie de susţinere menită să o scoată pe Haley din cursă înainte de competiţia din Carolina de Sud, a declarat Jason Miller, consilier senior al campaniei lui Trump.

Tim Scott, alături de Donald Trump

Vineri, Trump a obţinut sprijinul fostului său rival, senatorul american Tim Scott din Carolina de Sud, care a făcut campanie pentru el, alături de guvernatorul statului, Henry McMaster, şi de alţi oficiali ai statului. Scott a declarat că fostul președinte l-a convins să-i fie alături.

„Să rămânem pe margine nu ar fi fost cel mai bun lucru de făcut”, a declarat Scott, care a fost numit pentru prima dată în Senat chiar de Haley, în 2013. Marţi seară, el l-a susţinut pe Trump în timpul discursului său de victorie şi a încercat să o convingă Haley să renunţe, dar fără rezultat.

„Trimite cu adevărat un semnal că partidul s-a raliat în spatele preşedintelui Trump”, a declarat Miller. „Nikki Haley nu mai are unde să se ducă. Este timpul ca ea să iasă din cursă”, a explicat Miller mesajul transmis.

Haley nu renunță

Haley crede, în continuare, că are cele mai mari şanse de a-l învinge pe Biden în alegerile din 5 noiembrie. Ea a declarat că este o luptătoare și că nu va renunța. „Această cursă este departe de a se fi încheiat. Au mai rămas zeci de state de parcurs. Iar următorul este statul meu drag, Carolina de Sud”, a declarat ea marţi. „Sunt o luptătoare şi sunt arţăgoasă şi acum sunt ultima care mai stă în picioare alături de Donald Trump”, le-a spus ea susţinătorilor.

Într-un sondaj de opinie al Universităţii din New Hampshire publicat cu două zile înainte de startul alegerilor primare, 28% dintre votanţii republicani probabili au declarat că Trump a făcut rău ţării în timpul mandatului său de patru ani și că o susțin pe Haley.

Cum arată sondajele

Cu toate astea, Trump are un avans mult mai mare faţă de Haley în Carolina de Sud decât în New Hampshire, cu 37 de puncte procentuale. Dean Lacy, profesor de ştiinţe politice la Dartmouth College, a spus că vede posibil ca Haley să-şi continue campania, dacă are sprijinul donatorilor anti-Trump plus perspectiva ca problemele juridice ale lui Trump să-i pună piedici în cele din urmă.

„Nu o văd câştigând”, a spus Lacy. „Dar ea ar putea rămâne în cursă ca un plan de rezervă”, adaugă profesorul.

Hailey și Trump nu s-au înțeles niciodată. Trump a susţinut în 2022 un alt candidat la alegerile primare împotriva lui Mace, în timp ce Haley a susţinut-o pe aceasta. Trump nu a solicitat sprijinul lui Mace, potrivit unei persoane familiarizate cu acţiunile sale de campanie, potrivit News.