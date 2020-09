Șeful statului american, Donald Trump, a declarat marți, 22 septembrie, că va anunța sâmbătă, de la Casa Albă, numele noului candidat pentru a o înlocui pe Bader Ginger, figură marcantă a Stângii politice americane, faimoasă pentru convingerile sale feministe și sprijinul acordat minorităților sexuale, informează AFP.

„Voi anunța candidata mea pentru Curtea Supremă, sâmbătă, la Casa Albă. Rămâne să se stabilească ora exactă”, a scris Trump pe Twitter.

I will be announcing my Supreme Court Nominee on Saturday, at the White House! Exact time TBA.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2020