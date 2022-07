Sursa: Arhiva EVZ

Donald Trump este supărat că Fox News îl ignoră în detrimentul altor posibili candidați pentru președinția din 2024

Fostul președinte, Donald Trump, este supărat că Fox News nu-l mai pune în prim-plan, potrivit The New York Times. The Times a raportat că sunt mai bine de 100 de zile de când fostul președinte a fost intervievat ultima dată de Fox News.