Donald Trump, despre „abuzul de putere rău și odios”: „Am asistat la cel mai malefic şi mai atroce abuz de putere din istoria ţării”

Fostul preşedinte Donald Trump a susţinut un discurs la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, în care a criticat administraţia preşedintelui Joe Biden pentru punerea sa sub acuzare în cazul documentelor clasificate.

„Astăzi am asistat la cel mai malefic şi mai atroce abuz de putere din istoria ţării noastre. Este trist să vezi cum un preşedinte în exerciţiu corupt a făcut ca principalul său adversar politic să fie reţinut pe baza unor acuzaţii false şi fabricate de care el şi numeroşi alţi preşedinţi ar fi vinovaţi, chiar în mijlocul unor alegeri prezidenţiale în care pierde foarte mult”, a declarat Donald Trump.

Donald Trump: Pe 5 noiembrie 2024, se va face dreptate

„Astăzi am fost martorii celui mai rău și odios abuz de putere din istoria țării noastre. . . Este o persecuție politică desprinsă dintr-o națiune fascistă sau comunistă”, a spus Trump. „Când voi fi reales… și voi fi reales, voi șterge total statul profund. Ştim cine sunt ei”, a spus el. „Pe 5 noiembrie 2024, se va face dreptate.”

Fostul preşedinte al SUA a descris acuzațiile federale împotriva sa drept „interferenţă electorală şi încă o încercare de a truca şi fura alegerile prezidenţiale”.

Ce spune fostul preşedinte despre documentele găsite la reședința sa

Donald Trump a declarat că are dreptul să umble prin cutii şi să separe dosarele personale de documentele guvernamentale. Trump a insistat marți că are „tot dreptul” să păstreze documentele, susținând că are „autoritate absolută”, chiar dacă această putere se aplica doar când era președinte.

El a mai susţinut că nu a avut şansa de a examina toate materialele transferate de la Casa Albă înainte ca agenţii FBI să percheziţioneze reşedinţa sa din Mar-a-Lago anul trecut.

Fostul preşedinte Donald Trump a pledat nevinovat la toate cele 37 de acuzaţii legate de presupusa manipulare defectuoasă a unor documente clasificate. De asemenea, avocaţii lui Trump au cerut un proces cu juraţi în timpul punerii sub acuzare a fostului preşedinte, marţi, la un tribunal federal din Miami. „Cu siguranţă pledăm nevinovat”, i-a spus avocatul lui Trump, Todd Blanche, judecătorului.

Înainte de punerea sub acuzare, şerifii adjuncţi de la tribunal l-au înregistrat pe fostul preşedinte în baza de date şi au făcut copii electronice ale amprentelor sale digitale. Ei nu i-au făcut şi o fotografie de identificare, întrucât inculpatul este uşor de recunoscut, potrivit ft.com.