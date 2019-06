Donald Trump are emoții mari. Fiul mai mare a fost chemat la audieri și ar putea fi acuzat de sperjur

Fiul președintelui SUA, Donald Trump jr (foto dreapta) a fost chemat, miercuri, în fața Congresului SUA pentru a fi audiat într-un dosar cu acuzații de spionaj din partea Rusiei.





Trump Jr. a petrecut miercuri, aproximativ trei ore, în cadrul Comitetului de Informații al Senatului, în cadrul unei anchete în curs de desfășurare în legătură cu intervenția serviciilor secrete rusești în alegerile prezidențiale din 2016, din SUA, în urma căreia Donald Trump senior a fost ales președinte. Anchetele derulate în legătură cu implicarea rușilor în cadrul alegerilor, l-au plasat pe Trump jr. în compania unui avocat rus, care ar fi promis că poate furniza informații compromițătoare despre Hillary Clinton.

Ancheta de miercuri din Congresul SUA poate aduce noi informații în legătură cu implicarea serviciile secrete din Rusia în campania electorală. În trecut, Trump jr a mai fost chemat la audieri, acum însă lucrurile par să ia o turnură interesantă care duce spre sperjur, Trump jr fiind acuzat că i-a mințit pe congresmani. Trump jr. a recunoscut că s-a întâlnit cu avocatul rus dar că acele informații nu le-a livrat mai departe tatălui său.

De asemenea, Cohen, care a vorbit cu mai multe comisii ale Congresului care investighează interferențele electorale ale Rusiei, execută o sentință de închisoare de trei ani pentru infracțiuni financiare și situată în fața Congresului - un fapt despre care Trump Jr. a remarcat miercuri, când a apărat mărturia sa anterioară. Confruntarea de acum din Congres a venit după ce fostul consilier al președintelui Donalt Trump, Michael Cohen, în prezent condamnat, a făcut o serie de afirmații la audierile din Congres.

La ieșire, Donald Trump jr. a spus că nu are niciun fel de emoție pentru că el nu a mințit niciodată. "Nu cred că am schimbat nimic din ceea ce am spus pentru că nu a existat nimic de schimbat. Mă bucur că am terminat în cele din urmă, am reușit să oferim o claritate finală și cred că comitetul înțelege acest lucru", a spus Trump jr.

