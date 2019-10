Potrivit datelor oficiale, în prezent angajatorii din acest domeniu nici nu mai cer studii de specialitate celor care vor să lucreze în acest domeniu. În plus studenții de la facultățile de profil sunt angajați încă de pe băncile universităților, la salarii care pot ajunge și la 8.000 de lei.

„Astăzi industria de IT ar avea nevoie de vreo 35 de mii de specialişti, deci şi-ar găsi job dacă ar apărea în piaţă. Aşa că avem un delta de 26.000 de specialişti. Această diferenţă va creşte în timp, pentru că necesarul de joburi creşte din partea mediului privat. Deficitul este accentuat şi de migraţie. Se estimează că în ultimii 20 de ani au plecat din ţară peste 37.000 de specialişti IT. Companiile din România încearcă să ţină pasul, ca să rămână atractive”, a declarat Dan Berteanu, reprezentantul unei companii care oferă training în IT, pentru stirileprotv.ro.

Institutul Național pentru Statistică arată că salariu mediu în acest domeniu, era în luna ianuarie 2019, de 6.700 de lei, iar în septembrie 2019, de 7.100 de lei.

