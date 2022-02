Doliu uriaş în lumea muzicii! S-a stins din viaţă la doar 52 de ani după ce a cântat la un priveghi.

Artistul Ion Rusu a fost găsit mort într-un apartament din Câmpulung după ce a cântat la priveghiul unuia dintre liderii romilor din localitate. Acesta avea doar 52 de ani şi era un cunoscut saxofonist din Făgăraş.

Probleme de sănătate au început se pare încă de miercuri, când bărbatul s-a simțit rău. A anunțat că se retrage să se odihnească în apartamentul pus la dispozie de rudele decedatului la al cărui priveghi cântase.

Nu se cunoaște cauza morții

De atunci nimeni nu a mai vorbit cu el, iar vineri dimineață, Neluțu Rusu a fost găsit mort în apartament de către proprietarul locuinței. Acesta a sunat imediat la 112.

Polițiția a demarat o anchetă și a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Trupul neînsuflețit al lăutarului a fost transportat la Seviciul de Medicină Legală pentru efectuarea unei necropsii care va stabili care a fost cauza morții. Potrivit primelor informații din anchetă pe trupul bărbatului nu au fost descoperite urme de violență. Ion Rusu era cunoscut cu mai multe afecțiuni medicale, printre care și diabet.

Îndrăgostit de saxofon

Iubit de foarte multă lume, Ion Rusu și-a spus povestea de viață într-un interviu acordat lui Cătălin Bădulescu. Originar din Dăișoara, un sat pitoresc din zona Făgărașului a copilărit într-o casă veche, tradițională. Pasiunea pentru muzică, dar și talentul le-a moștenit de la tatăl său care cânta la saxofon, taragot, dar și vioară. Prima dată a cântat la acordeon. S-a îndrăgostit de saxofon la 16 ani.

„Mă uitam într-o Duminică la televizor la Viaţa Satului. I-am văzut pe băieţii de la Sibiu, de la Cindrelul, cu saxofoanele. În momentul acela am început să plâng, am căzut în genunchi şi am pupat televizorul. Am simţitit că asta trebuie să fac eu în viaţă. Când m-o văzut tata, i-o zis mamei că e bai şi musai să îmi cumpere saxofon. El a fost primul meu profesor, apoi am muncit şi m-am chinuit de unul singur.

Am cumpărat plăci de pickup cu Luca Novac şi Constantin Gherghina pe care le ascultam de le făceam şanţuri. Şi uite aşa am învăţat meserie. Am muncit cu urechea şi cu sufletul. Prima melodie de care am fost mulţumit cum mi-a ieşit ca interpretare a fost Maraches, la modă atunci. Iar absolut prima melodie cântată la saxofon a fost de la tata, o Învârtită de Dăişoara“, spunea artistul în interviul menționat.