Născută în Kansas City, Missouri în 1933, Cohen a avut o carieră largă cu zeci de apariții în filme și televiziune, dar și pe scenele de teatru. Printre cele mai cunoscute roluri ale acesteia se numără: Golda Meir în filmul „Munchen” al lui Steven Spielberg. A jucat în ”Jocurile foamei: prinderea focului”, a apărut în filmele „Across the Univers”, „Eagle Eye”, comedia din 2014 „Ei Came Together ”și„ Synecdoche, New York ”, de Charlie Kauffman, printre multe altele.

Numeroasele sale titluri de televiziune includ apariții în „The Wonderful Mrs. Maisel”, „Nurse Jackie” „God Friended Me”, „Master of None”, ”Law and Order: Special Victims Unit”,„The Affair ”și„ Chicago Med“. De asemenea, a jucat ca actor de voce, mai ales în hitul joc video „Red Dead Redemption”.

Lynn Cohen a făcut parte din comunitatea teatrală din New York. Pe Broadway, ea a apărut în „Orpheus Descending” și „Ivanov”. De-a lungul carierei sale întinse pe zeci de ani, a fost onorată cu nominalizări la Lucille Lortel și la Drama League Award și a primit Bowden Award de la New Dramatists, Fox Fellow, Lilly Award și Richard Seff Award de la Actor’s Equity Association.

