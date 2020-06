La vârsta de 91 de ani, s-a stins din viață Gigi Marga, interpretă de muzică ușoară, care a emigrat în Statele Unite ale Americii în anul 1986. Un an mai târziu, a obținut cetățenia americană.

A copilărit în orașul Râșnov și a debutat în Corul Patriarhiei. Ulterior a cântat în corul Filarmonicii George Enescu. A studiat Științele Economice și Conservatorul și a fost repartizată la Intreprinderea Gaz Metan.

Vestea morții ei a fost dată pe pagina de Facebook de Grigore Culian, redactor șef al ziarului New York Magazine, român stabilit de mulți ani în SUA.

Iată postarea:

„O veste tristă. Azi, 9 iunie 2020, în jurul orei 9 A.M., a plecat să le cânte îngerilor marea noastră artistă Georgeta “Gigi” Marga.

Avea 91 de ani împliniți pe 22 aprilie a.c. (în aceeași zi cu autorul acestor rânduri!) și s-a stins pe un pat de spital din New York, după ce supraviețuise pandemiei cu Corona Virus.

Am împărțit scena în urmă cu mai bine de 40 de ani, am făcut turnee împreună, iar destinul a făcut să ne reîntâlnim în America, unde m-am îngrijit personal să aibă o bătrânețe decentă, deși Gigi a rămas tânără întotdeauna prin spiritul și cântecele ei. Pot să vă spun că nu am cunoscut vreodată o artistă atât de generoasă.

Ne-a dăruit totul, a adus bucurie în sufletele a milioane de români și nu a cerut niciodata ceva în schimb.

Gigi Marga s-a stins la fel de modest cum a trăit și o soartă nedreaptă a făcut să nu aibă parte nici măcar de o ceremonie funerară de rămas bun, pe care ar fi meritat-o din plin. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pacedokiu”, a scris Grigore Culian.