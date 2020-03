Decesul artistei americane a fost confirmat prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a grupului.

Artista, originară din Detroit, a făcut parte din grupul The Supremes atunci când acesta a semnat un contract cu casa de discuri Motown Records în 1961 şi a interpretat majoritatea pieselor de pe primul album al trupei, Meet the Supremes.

Barbara Martin a înlocuit-o pe Betty McGlown în 1960, în perioada în care cvartetul era cunoscut sub numele The Primettes, şi a fost una dintre vocile principale de pe single-ul (He’s) Seventeen

În timp ce era însărcinată, a părăsit The Supremes în 1962, înainte ca grupul să devină celebru şi nu a fost înlocuită cu altă cântăreaţă.

Colegele ei, Diana Ross, Florence Ballard şi Mary Wilson, au continuat să cânte împreună şi grupul The Supremes, devenit un trio, a lansat apoi piese de mare succes, precum Baby Love, Stop in the Name of Love şi You Can’t Hurry Love.

