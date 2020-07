Pe un site de socializare, colegii de la Radio Guerilla au anunțat că îndrăgitul Călin Gheorghe a murit.

„Calin Gheorghe, fostul nostru coleg si prieten, un om cu o voce ca o prietenie de-o viata, a plecat astazi dintre noi. Clar, viata cateodata o ia razna. Drum bun, Calin Gheorghe. Multumim.”, au scris cei de la Radio Guerrilla pe Facebook.

Călin Gheorghe avea multi ani de experiență în radio. A fost DJ la Pro FM (1995 – 2005), iar apoi a trecut la Radio Guerrilla. În ultimii doi ani a fost DJ și la Radio Seven, iar de la inceputul acestui an se afla la Europa FM.

„Poți exersa vorbirea. Poți simula entuziasmul și/sau priceperea. Poți chiar fenta – o vreme – lumea. Dar, mai devreme sau mai tîrziu, radioul tot te dă de gol, pentru că vocea te dă de gol. E-atît de simplu. În cazul lui Călin, vocea era exact cum era omul – caldă, calmă, educată. Gravă fără să devină vreodată plicticoasă și – cînd era cazul – ghidușă fără să vireze în hăhăială tembelă”, a scris omul de radio Filip Standavid (Digi Fm), pe contul său de Facebook.

„Anglofonii, maeștri ai conciziei, i-ar zice (scurt și corect) „authoritative” și „reassuring”: de încredere și liniștitoare. What you hear is what you get. Pe scurt, o voce de om bun. Unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut bafta să-i cunosc”, a adăugat acesta.