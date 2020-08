Constantin Dinescu a fost unul dintre cei mai excentrici milionari de la noi, colecţionând o serie de opere de artă plus o serie de maşini extrem de costisitoare dar şi o vilă pe malul Lacului Snagov.

„Umbla vorba că este cu o femeie din Ungaria și i-ar fi pus ea ceva în pahar. El nu bea și nu fuma, așa spun fetele…Era plătitor și el la porcușori, de obicei chema foarte des. Și, de obicei, câte 2”, scrie Camcan.

Ultima apariție de fițe pe care a avut-o Constantin Dinescu a fost chiar weekendul trecut, la Nuba, Mamaia, după cum a postat pe social media:

Automobilul său preferat, o bijuterie de Lamborghini (foto) a fost personalizat chiar cu numele său, vizibil pe scaunele din maşină, gest demn de un milionar care se “respectă” aşa cum se cuvine. Casa lui imensă de la Snagov, o construcţie realmente fabuloasă, a fost transformată de-a lungul timpului într-un adevărat “muzeu privat”, fiindcă nu doar femeile frumoase îi fac cu ochiul “baronului”, ci şi tablouri pe care orice galerie de artă din lume şi le-ar dori în portofoliu. Însă, pasiunea sa nemăsurată pentru astfel de obiecte a fost şi cea care l-a băgat în probleme serioase.

Audiat în dosarul tablorilor semante de Picasso, Monet, Gaugain şi Matisse

Fostul iubit al Mădălinei Pamfile a fost audiat ca martor într-un celebru dosar, deschis după ce un grup infracţional a încercat să-i vândă acestuia mai multe tablouri, semnate de Picasso, Monet, Gaugain şi Matisse. Milionarul ar fi “picat” în plasa întinsă de aceştia şi a fost la un pas să intre sub incidenţa legii. Tablourile intitulate ‘Tete d´Arlequin’ de Pablo Picasso, ‘La Lisseuse en Blanc et Jaune’ de Henri Matisse, ‘Waterloo Bridge’ şi ‘Charing Cross Bridge’ de Claude Monet, ‘Femme devant une fenetre ouverte dite la fiancee’ de Paul Gauguin, ‘Autoportrait’ de Meyer de Haan şi ‘Woman with Eyes Closed’ de Lucian Freud erau expuse în Muzeul Kunsthal din Rotterdam, Olanda, de unde au fost sustrase de infractorii care au încercat apoi să scoată bani frumoşi de pe urma lor, informează cancan.ro.