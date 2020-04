„Generos, mândru şi devotat tată, le va lipsi soţiei sale Jennifer, familiei şi multor prieteni”, a scris fiica lui Brian, Elizabeth Dennehy, pe o reţea social.

Brian Dennehy și-a câștigat celebritatea cu ajutorul rolului șerifului Will Teasle din First Blood (1982) – prima parte a seriei Rambo -, jucând alături de Silvester Stallone. Brian Dennehy a mai jucat în filme ca Gorky Park, Silverado, Cocoon, Romeo + Juliet sau Knight of Cups.