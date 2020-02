Higgins Clark a scris peste 50 de cărţi din care a vândut câteva sute de milioane de exemplare, 80 de milioane numai în SUA. Născută în Bronx (New York), la 24 decembrie 1927, într-o familie modestă de origine irlandeză, Mary Theresa Eleanor Higgins Clark povestea că a luat virusul scriiturii la vârsta de 7 ani, irlandezii fiind adesea ”scriitori înnăscuţi”.

Se angajează din nou ca dactilografă și visează să trăiască din scriitură. Primele cărți publicate nu au avut deloc succes, dar se reorientează și începe să scrie romane polițiste care o urcă pe culmile gloriei. La 50 de ani termină Facultatea de filosofie, o universitate din New York. Multe dintre romanele ei poliţiste au fost adaptate pentru televiziune sau cinema, precum A Stranger is Watching, Where are The Childen sau All around The Town.

Mary Higgins Clark avea 92 de ani.

Sursa: Agerpres.ro

Sursa foto: Dan Hallman / Invision / Shutters

