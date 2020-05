El a fost găsit căzut în baie, iar medicii ajunși de urgenţă la fața locului nu au mai putut face nimic. Din constatarea de la fața locului se pare că fostul cavaler al fluierului a suferit un infarct.

Dan Lăzărescu a avut o carieră impresionată în arbitraj, ca asistent. După retragere a ocupat funcția de vicepreședinte la Comisia Centrală de Arbitraj.

Fostul arbitru avea probleme mari de sănătate, pe care le-a dezvăluit într-o emisiune televizată în anul 2019.

„În timpul carierei am avut două operații la coloană. Anul trecut am făcut-o pe a treia. A fost foarte grav. S-a declanșat rapid. Doctorul mi-a spus că nu a văzut o asemenea hernie de disc. Anul trecut am ridicat ceva greu și s-a declanșat o pareză pe piciorul drept.

Am rămas cu o semipareză. M-am mișcat foarte repede, în trei zile m-am operat. Recuperarea a fost foarte grea, 6 luni am mers cu două cârje și încă 3 luni cu o cârjă. A fost foarte grav. Dacă mai întârziam o zi cu operația, riscam să rămân paralizat de la brâu în jos”, spunea Dan Lăzărescu, potrivit RomâniaTV.