Doliu în cinematografie. „Frumoasa lumii” a murit la 33 de ani. Tragedie inexplicabilă

Nici familia, nici prietenii sau apropiații nu știau ceva despre vreo suferință a actriței, motiv pentru care moartea ei pare inexplicabilă. Cel care a dat vestea neagră a fost chiar logodnicul Mirandei.

El a găsit-o moartă pe actriță chiar în casa lor din Melbourne. Miranda Fryer era foarte populară printre australieni, iar notorietatea ei a crescut mai ales datorită serialului „Neighbours”.

În fața zecilor de întrebări adresate de fanii care au dorit să afle care a fost cauza morții, familia actriței a spus doar că aceasta a murit în somn.

Totuși, conform celor care au colaborat cu ea de-a lungul anilor, se pare că actrița avea probleme cu inima și urma un tratament. „A avut unele probleme cardiace, poate că era prea bună pentru această lume a noastră.

Mesajul familiei îndoliate: Am iubit-o atât de mult

Noi, care cu toții am iubit-o atât de mult, vom prețui amintirile cu care ne-a lăsat și vom deplânge pentru totdeauna această pierdere. Un copil frumos, un adolescent uluitor, frumos pe dinăuntru și pe dinafară… A fost o femeie care avea atâta dragoste și fericire de oferit și de primit, dar a dispărut”, a anunţat familia actriței într-un comunicat de presă.

Conform tvtonight.com, toți cei care au cunoscut-o și apreciat-o așteaptă cu nerăbdare concluziile medicilor legiști. Neighbours este o telenovelă australiană difuzată prima dată pe Seven Network, la 18 martie 1985.

Producția a fost creată de directorul de televiziune Reg Watson. Conducerea rețelei de televiziune citate a decis să producă serialul în urma succesului anterior înregistrat cu Sons and Daughters.

Seven Network este o rețea de televiziune australiană deținută de compania Seven Media Group. Fondată pe data de 2 decembrie 1956, Seven este în prezent cea mai populară televiziune din Australia.

Rețeaua Seven Network (cunoscută sub numele de Channel Seven sau pur și simplu Seven) este una dintre cele cinci rețele principale de televiziune cu emisie gratuită din Australia. Sediul central al rețelei este situat în Sydney.