Doliu în cinema! Un celebru actor s-a stins din viață. „A fost întotdeauna acolo cu dragoste și sprijin pentru familia sa”

Îndrăgitul actor Stuart Margolin s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Fiul său vitreg a dat vestea tragică, în cadrul unei postări pe Instagram. El a jucat în serialele The Fugitive, Ben Casey și Alfred Hitchcock Presents, însă, cel mai cunoscut personaj pe care l-a interpretat a fost Evelyn „Angel” Martin, din „The Rockford Files”.

Fiul său vitreg a recunoscut că pierderea actorului este cel mai dureros moment din viața lui și că nu îl va uita niciodată. „Cele mai profunde două momente din viața mea… nașterea copiilor mei și faptul că am fost lângă patul tatălui meu vitreg care a murit în această dimineață. Mama, fratele meu și cu mine îi țineam mâinile. Tot timpul dintre naștere și moarte, viața, depinde de noi să îl umplem cu momente la fel de profunde. Oricum, m-a făcut să realizez cât timp am pierdut cu lucruri care nu aveau să însemne nimic. Doar o realizare profundă pe care m-am gândit să o împărtășesc. Te iubesc, Stuart Margolin. Un mare actor/scriitor/producător/regizor. Dar, mai ales, un tată vitreg profund talentat care a fost întotdeauna acolo cu dragoste și sprijin pentru familia sa. RIP Pappy. ❤️”, a scris Max Martilini pe contul de Instagram.

Stuart Margolin a avut o carieră remarcabilă nu doar în actorie, ci și în activitatea de producător și regizor. Două premii mari i-au revenit ca urmare a succesului pe care l-a avut interpretând personajul Evelyn „Angel” Martin, din ”The Rockford Files”. În 1979 și 1980, actorul a câștigat ambele premii Emmy, ca urmare a interpretării personajului Evelyn, relatează irishmirror.

Alte filme în care a jucat celebrul actor

What the Night Can Do (2020) – Hugh Dryer

SGT. Will Gardner (2019) – dl. Glenn Trailer

The Second Time Around / A doua oara (2016) – Isaac

Arbitrage / Arbitraj (2012) – Syd Felder

Trooper (2010) – Congressman Davis

30 Rock (2006) – Fred Trailer

The Hoax / Marea farsă (2006) – Martin Ackerman

Intelligence / În umbra legii (2005) – Flannegan (3 episodes, 2006)

Tom Stone / Detectivul Stone (2002) – Jack Welsh

18 Wheels of Justice / In cautarea dreptatii (2000) – Marvin Tate (1 episode, 2000)

Beggars and Choosers / Asta-i televiziunea! (1999) – Kendall Gifford (unknown episodes)

The Hi-Line (1999) – Clyde Johnson

The Rockford Files: If It Bleeds… It Leads (1999) – Evelyn ‘Angel’ Martin

These Arms of Mine / Dragoste cu obstacole (1999) – Miles Rankin

The Lay of the Land (1997) – Carmine Ficcone

The Rockford Files: Shoot-Out at the Golden Pagoda (1997) – Evelyn ‘Angel’ Martin

Mother Trucker: The Diana Kilmury Story (1996) – John

The Rockford Files: Friends and Foul Play (1996) – Evelyn ‘Angel’ Martin

The Rockford Files: Godfather Knows Best (1996) – Evelyn ‘Angel’ Martin

The Rockford Files: If the Frame Fits… (1996) – Evelyn ‘Angel’ Martin

The Rockford Files: Punishment and Crime (1996) – Evelyn ‘Angel’ Martin

The Rockford Files: A Blessing in Disguise (1995) – Evelyn ‘Angel’ Martin

The Rockford Files: I Still Love L.A. (1994) – Evelyn ‘Angel’ Martin

Touched by an Angel / Atingerea ingerilor (1994) – Deane (2 episodes, 1997-2000)

The X Files / Dosarele X (1993)

Impolite (1992) – I.M. Penner