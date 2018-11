Doliu în cultura românească. A MURIT UN POET cunoscut. Avea 79 de ani. News alert

Cunoscutul poet contemporan Cristian Simionescu s-a stins din viață la Bârlad, la vârsta de 79 de ani. A debutat în anul 1970 cu un volum de poezii interzis de comuniști.





Cunoscutul poet contemporan Cristian Simionescu a murit la Bârlad, la vârsta de 79 de ani.

Cristian s-a născut pe 21 iulie 1939 în comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani, ca fiu al învăţătorilor Ion şi Profira Simionescu.

După absolvirea şcolii primare în comuna natală, a urmat cursurile Liceului Naţional din Iaşi, cu excepţia ultimei clase, pe care a absolvit-o în 1956 la Liceul “Aurel Vlaicu” din Bucureşti, potrivit cristiansimionescu.org.

Tatăl său a luptat in Al Doilea Război Mondial (Campania din Est, 1941 – 1944) şi a fost deţinut politic sub regimul comunist, in Piteşti şi Aiud, după 1945.

Cristian a urmat cursurile Facultăţii de Filologie ale Universităţii din Iaşi, pe care le-a absolvit în 1966, când şi-a susţinut examenul de stat cu lucrarea „Proza lui Mihai Eminescu”.

A debutat în 1970 cu volumul "Tabu", la editura "Cartea Romăneasca", apoi, timp de zece ani, a fost interzis de cenzura comunistă.

