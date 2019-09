Ultimul său proiect a fost realizat pentru numărul din septembrie al revistei Vogue UK, coordonat de Meghan Markle.

Anunţul morţii lui a fost făcut pe contul de Instagram al fotografului. „Cu mare tristeţe, vă anunţăm că Peter Lindbergh a murit pe 3 septembrie, la vârsta de 74 de ani”.

Lindbergh a fost căsătorit de două ori, a avut patru fii şi şapte nepoţi.

El este cunoscut drept cel care a descoperit topmodelele anilor ’90 pe care le-a fotografiat, împreună, pentru coperta revistei Vogue UK din ianuarie 1990.

„Trebuie să vizualizezi cum va fi deceniul care urmează, mi-a spus directoarea Liz Tilberis, şi am simţit că nimeni nu poate face asta cu un singur model”, povestea Lindbergh pentru The Guardian.

Îndrăgostit de pictura lui Van Gogh, a descoperit fotografia la vârsta de 30 de ani. Succesul a venit imediat.

A început să lucreze pentru revista Stern, împreună cu Helmut Newton şi Guy Bourdin. Curând s-a desprins de ei şi şi-a creat propriul stil şi discurs vizual, mai apropiat de fotografia documentară.

El a fost responsabil pentru reprezentarea posturilor şi figurilor naturale. Fotografia alb-negru a fost preferata sa, pentru că „atunci când o figură este aproape de perfecţiune, portretizarea color o anulează”, spunea el într-un interviu.

Spre deosebire de colegii lui, Lindbergh nu retuşa fotografiile niciodată. Nici măcar pentru calendarul Pirelli. A semnat trei dintre ele: 1996, 2002 şi 2017.

La începutul anilor 2000 a început să regizeze documentare. Între personalităţile alese se numără balerina Pina Bausch (2001), actriţa Jeanne Moreau („Everywhere at Once”, 2008), dar şi Baletul din New York, în 2016. În acelaşi an a fost lansat „Women’s Stories”, un documentar despre viaţa lui, narat de familie, prieteni şi numeroase modele care au pozat pentru el.

Lindbergh a lucrat până aproape de ziua morţii. Fotografiile din ediţia de septembrie a revistei Vogue UK îi aparţin, scrie El Pais, citat de cancan .

Te-ar putea interesa și: