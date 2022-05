Doi români pe numele cărora sunt emise mandate europene de arestare vor fi eliberați. Motivul este unul incredibil

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că, doi români pe numele cărora au fost emise mandate europene de arestare și care au fost reținut în țările nordice, trebuie eliberați. Motivul este unul simplu. Predarea lor către autoritățile române nu s-a făcut în termenul legal și nu poate fi invocată forța majoră în acest caz.

Curtea prezintă cazul celor doi într-o comunicare oficială. „C și CD, cetățeni români, au făcut obiectul unor mandate europene de arestare emise în 2015 de o autoritate judiciară română în scopul executării pedepselor închisorii de cinci ani și a pedepselor suplimentare de trei ani. Aceste pedepse au fost aplicate pentru trafic de narcotice periculoase și foarte periculoase și pentru participare la o organizație criminală.

C și CD au făcut obiectul procedurilor pentru executarea acelor mandate europene de arestare în Suedia. Prin decizii pronunțate în 2020, autoritățile suedeze au dispus ca C și CD să fie predate autorităților române. Cu toate acestea, C și CD au părăsit Suedia în Finlanda înainte ca acele decizii de predare să fie puse în aplicare“, se arată în comunicarea instanței.

Prinși în Finlanda

Cei doi au fost prinși în Finlanda care a decis extrădarea lor. „La 15 decembrie 2020, C și CD au fost arestați și plasați în detenție în Finlanda pe baza mandatelor europene de arestare în cauză. Prin deciziile din 16 aprilie 2021, Curtea Supremă a Finlandei a dispus ca acestea să fie predate autorităților române. Biroul Național de Investigații din Finlanda a stabilit inițial o dată de predare pentru 7 mai 2021. Transportul aerian al C și CD către România nu a putut fi organizat înainte de această dată din cauza pandemiei de COVID-19.

O a doua dată de predare a fost stabilită pentru 11 iunie 2021. Cu toate acestea, predarea a fost din nou amânată, din cauza problemelor legate de transportul aerian. O a treia dată de predare a fost stabilită pentru 17 iunie 2021 pentru CD și pentru 22 iunie 2021 pentru C. Cu toate acestea, nu a fost din nou posibil să se procedeze cu această predare, de data aceasta deoarece C și CD au depus cereri de protecție internațională în Finlanda“, se mai arată în informarea magistraților.

Voi fi eliberați

După toate aceste probleme, cei doi au cerut să fie eliberați pe motiv că termenul de predate a expirat. Acțiunea lor a fost respinsă de magistrații din Finlanda care au considerat că întârzierile au fost de forță majoră. Avocații celor doi au depus contestație la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care le-a dat dreptate, astfel că vor fi puși în libertate. Vor fi însă supravegheați în continuare.

„ În hotărârea pronunțată astăzi, Curtea confirmă că introducerea acțiunilor în justiție de către persoana care face obiectul mandatului european de arestare, în contextul procedurilor prevăzute de dreptul național al statului membru de executare, în vederea contestării predării sale către autoritățile statului membru emitent sau care are ca efect amânarea predării respective nu poate fi considerată o circumstanță imprevizibilă.

În consecință, astfel de obstacole legale în calea predării, care decurg din acțiunile în justiție introduse de persoana respectivă, nu constituie o situație de forță majoră. Prin urmare, termenele de predare prevăzute la articolul 23 din decizia-cadru nu pot fi considerate suspendate din cauza unei proceduri aflate pe rol în statul membru de executare. În consecință, autoritățile statului membru de executare sunt încă, în principiu, obligate să predea persoana respectivă autorităților statului membru emitent în termenele stabilite.

În consecință, în lipsa unei intervenții din partea autorității judiciare de executare, termenele prevăzute la articolul 23 din decizia-cadru nu pot fi prelungite în mod valabil și, într-o situație precum cea în discuție în acțiunea principală, aceste termene, trebuie considerate ca fiind expirate.

Având în vedere obligația statului membru de executare de a continua procedura de executare a unui mandat european de arestare, autoritatea competentă a statului membru respectiv este obligată, în cazul în care persoana care face obiectul mandatului respectiv este eliberată, să ia orice măsuri. consideră necesară împiedicarea evadării persoanei respective, cu excepția măsurilor care implică privarea de libertate“, se arată în decizia magistraților din 28 aprilie 2022.