Doi români au fost premiați la Bangkok cu medalia de onoare. De ce a lipsit ambasadorul României de la eveniment?

Criticul de teatru Cristina Rusiecki și antropologul Cătălin D. Constantin, prodecan al Facultății de Litere, Universitatea din București, s-au întors de la Bangkok cu medalie de onoare. Aceasta le-a fost oferită de Fundația germană KulturForum Europa, înființată în 1992, la Köln, de vicecancelarul Hans-Dietrich Genscher, personalitate marcantă a reunificării germane.





Distincția le-a fost acordată celor doi români de președintele Fundației KulturForum Europa, dl Dieter Topp, un vechi prieten al României, în cadrul vernisajului expoziției Boys, Girls and Neighbourhoods. Photography by Radu Afrim (Băieți, fete și împrejurimi. Fotografie de Radu Afrim) de la Bangkok Art and Culture Centre. Curatoriat de Cristina Rusiecki, evenimentul a avut loc între 15 noiembrie și 1 decembrie. Cu acest prilej a fost lansat și volumul în limba engleză al respectivului critic de teatru, Radu Afrim. The Fabric of Fragility, care a însoțit expoziția. În cadrul aceluiași program, Cristina Rusiecki a prezentat studenților Facultății de Artă de la Universitatea Chulalongkorn din Bangkok personalitatea și universul cunoscutului regizor român de teatru, Radu Afrim.

Fundația KulturForum Europa a oferit aceeași distincție și partenerilor din Regatul Thailandei, lui Pawit Mahasarinand, directorul BACC, și lui Promadhattavedi Chatvichai, membru fondator și secretar general al Bangkok Art and Culture Centre: „KulturForum Europa dorește să accentueze importanța eforturilor depuse de patru personalități fantastice în construirea unei punți culturale între țara sud-est-asiatică a Thailandei și țara est-europeană a României, ca bun exemplu de ambasadori culturali care elimină barierele culturale și istorice prin promovarea înțelegerii reciproce, a toleranței și a acceptării (...) Ați făcut o treabă importantă. Este dorința noastră personală și obligația dumneavoastră de a nu pierde punctele forte, contribuind la dezvoltarea acestui dialog intercultural”, a menționat Dieter Topp.

De altfel, Dieter Topp, președintele KulturForum Europa, a ținut să precizeze: „România este diferită! Acest eveniment din Asia de Sud-Est este o nouă contribuție a Fundației KulturForum Europa la imaginea pozitivă a României în lume. Diferită de prostituție, de copiii străzii, de jaf și de atâtea prejudecăți”. Domnia sa a adăugat: „Am văzut o șansă pentru Cristina Rusiecki și cartea ei de a spori gradul de conștientizare a fenomenului Afrim și a României în rândul publicului larg și o nouă oportunitate de a transmite o imagine interesantă, relevantă și pozitivă a țării și a unuia dintre cei mai importanți creatori ai acesteia”.

Totodată, Dieter Topp a încercat să găsească o explicație pentru absența ambasadorului României în Regatul Thailandei de la un eveniment care nu poate decât să înfrumusețeze și să nuanțeze imaginea României în lume: „Faptul că ambasadorul României nu a fost prezent la evenimentul de astăzi s-ar putea datora confruntării critice constructive dintre Uniunea Europeană cu politica recentă din România”.

