Un suspect care „a deschis focul fără avertisment sau provocare”, au spus autoritățile.

Polițiștii, un bărbat în vârstă de 24 de ani și o femeie în vârstă de 31 de ani, se află în stare critică și „luptă pentru viața lor”. Ei au fost operați în urma atacului, care a avut loc în jurul orei 19:00. ora locală, în afara unei stații de metrou din Compton, a anunțat Departamentului Sheriffului din Los Angeles.

„Cu câteva momente în urmă, doi dintre deputații noștri ai șerifului au fost împușcați în Compton și au fost transportați la un spital local”, a scris pe Twitter departamentul. „Ambii încă se luptă pentru viața lor, așa că vă rog să-i păstrați în gândurile și rugăciunile voastre”.

Departamentul a difuzat pe tweet un videoclip care arată suspectul apropiindu-se de vehiculul de patrulare parcat și trăgând în interiorul ferestrei vehiculului din partea pasagerului.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020