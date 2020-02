Covrigarii au fost surprinși de un trecător, în timp ce fotografiau fulgii de zăpadă. Tânărul n-a stat pe gânduri și i-a „pus” pe net.

„Băieții ăștia doi din Sri Lanka fac covrigi in București si azi au fotografiat prima zăpadă din viata lor: This is snow?”, a scris V.U. pe Facebook.

Amintim că scandalul de la Ditrău a izbucnit după ce localnicii au cerut ca doi angajați srilankezi ai brutăriei din sat să fie trimiși acasă. La finalul săptămânii trecute, peste 300 de persoane au participat la o adunare populară unde s-a discutat despre această situație, oamenii insistând că nu vor emigranţi în satul lor.

