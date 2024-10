Social Doi ani fără profesorul Gheorghe Mencinicopschi. Noblețea sa, descrisă de Dan Voiculescu în cartea „1077 de trepte”: A fost o picătură de lumină într-o mare de întuneric







În urmă cu două zile, pe 19 octombrie, s-au împlinit doi ani de la moartea profesorului Gheorghe Mencinicopschi, „doctor Menci”, biologul și nutriționistul a căruit modestie și bunătate erau contagioase.

Doctorul Menci a fost măcinat de o boală grea în ultima perioadă a vieții, iar faptul că a fost trimis nevinovat la închisoare și-a pus din plin amprenta asupra sa.

Caracterul unic al lui doctor Menci, precum și trăirile sale din detenție, au fost descrise de Dan Voiculescu în cartea sa „1077 de trepte”.

„A fost o picătură de lumină într-o mare de întuneric. Fără să exagerez, din acel prim moment al pedepsei noastre, când ne-am întâlnit amândoi la Inspectoratul de Poliție Ilfov, așteptând să fim duși la penitenciar, știind că, măcar pentru o vreme, totul avea să se schimbe, nu cred că a trecut o zi fără să mă gândesc la suferința profesorului Mencinicopschi. La a sa și la a celorlalți care fuseseră asociați cu mine în acel proces (...) Știam că acei doi ani și ceva pe care îi trăise în închisoare au lăsat urme adânci în memoria și sufletul unui om care nu cred că a avut vreodată nici măcar gândul de a face un rău altora sau de a se implica, sub orice formă, într-un demers ilegal”, spune Dan Voiculescu.

Sfârșitul profesorului Mencinicopschi a venit pe 19 octombrie 2022, după o boală grea la plămâni, care îl țintuise la pat în ultimele sale săptămâni.

Potrivit apropiaților, boala sa a fost urmare a detenției, profesorul fiind condamnat în 2014, în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). A fost eliberat doi ani mai târziu, dar conform familiei, pentru profesorul Mencinicopschi a fost „o condamnare pe viață”. Apoi, ușor-ușor, problemele sale de sănătate s-au agravat, iar din 2021 și până la moarte a fost dependent de aparatul de oxigen.

Profesorul Mencinicopschi mereu a vorbit despre nedreptatea care i s-a făcut și, în aceeași notă s-au exprimat numeroase voci din spațiul public.

„Eu consider că a fost o mare nedreptate. Activitatea științifică a unui om nu are nimic de-a face cu justiția de la un anumit moment, i s-a luat calitatea de Doctor Honoris Causa, să i se dea înapoi post-mortem. Se eliberase acum 3-4 ani, ceva de genul, a venit foarte, foarte slăbit și cu mari probleme de sănătate de acolo, din închisoare. Nici nu a mai avut ieșiri publice de atunci, cred că a mai ieșit o singură dată”, a spus Bibiana Stanciulov, proprietarea fabricii de magiun de la Topoloveni.

În toată perioada petrecută în detenție la Penitenciarul Jilava, familia sa a cerut eliberarea din închisoare, din cauza gravelor probleme de sănătate cu care profesorul se confrunta. De altfel, familia sa a depus și o cerere de grațiere, respinsă de președintele Iohannis.

După ce a fost eliberat, profesorului Mencinicopschi i-a fost pus sechestru pe avere și poprire pe pensie.

„As fi murit pana acum daca m-as fi stiut vinovat! Si cine are buna credinta sa se aplece si sa studieze. Si sa vada ca nu exista niciun fel de implicare a noastra, a mea, in acest proces (n.n. - de privatizare). Si culmea, nu este niciun fel de frauda!...

Nu am furat, nu am fraudat nimic, nu am facut nimic cu rea intentie. Tot ce fac, tot ce spun, o spun cu mare onestitate, si o spun daca vreti cu frica de Dumnezeu. Si o spun argumentand stiintific. Sufletul meu nu accepta sa fiu calcat in picioare in modul acesta josnic! Si noi avem suflet, si noi avem dureri, si noi avem din cand in cand niste bucurii. Dar sa distrugi, sa intri atat de brutal si atat de neomenesc in viața oamenilor nevinovați, mi se pare o crima mai mare decât ce vreti dumneavoastră”, a declarat Gheorghe Mencinicopschi, pentru Kanal D, după eliberarea sa.