CEARTĂ ca în FILME între doi POLITICIENI la TV. Subiectul TABU care a declanșat IUREȘUL

Luni seară, la postul de televiziune România TV, a existat un schimb dur de replici între Adrian Dobre (PSD) și Dan Vîlceanu (PNL).





Dan Vîlceanu: Toți primarii din țară au sesizări penale făcute...

Adrian Dobre: Domnule, noi am fost primii care am spus lucrul acesta. Noi am fost primii care am spus că sunt plângeri penale la adresa tuturor. Dar dumneavoastră ați fost primii care i-ați făcut penali în față. Despre ce vorbiți? Acum veniți să vă întoarceți la ce spuneam noi înainte? (...) I-ați băgat pe toți în aceeași căciulă

Dan Vîlceanu: Nu, nu...

Adrian Dobre: Ați ținut discursul acesta de ani de zile și acum veniți să vă întoarceți.

Ulterior, a avut loc un alt schimb de replici în cadrul emisiunii de la România TV, după ce a fost prezentat un material cu modificări în ceea ce privește Codul Penal, după ce Curtea Constituțională a declarat mai multe articole neconstituționale.

Adrian Dobre: Nu sunt jurist și nu sunt parlamentar. Dar pot să vă spun că, până la explicațiile Curții Constituționale cu privire la articolele pe care le-a desemnat și până nu se citesc toate acele explicații, nu putem să facem speculații pe marginea niciunei inițiative. Sunt 64 sau 65 de articole care trebuie puse în corelație cu deciziile Curții. Până la a vedea exact ce este conform și ce nu, orice altă discuție... Eu nu știu dacă va fi scos sau nu abuzul în serviciu din Codul Penal. Chiar nu știu. Dar, sincer, nu cred

Dan Vîlceanu: Eu vă întreb: Au fost 100 și ceva de articole din codurile lui Predoiu declarate neconstituționale? Cam așa

Dan Vîlceanu: Aveți marea realizare de a avea 60 și ceva...

Adrian Dobre: Nu ați înțeles. Singura diferență majoră este aceea că codul lui Predoiu...

Dan Vîlceanu: De ce atâtea discuții...

Adrian Dobre: Îmi dați și mie voie să vorbesc sau vorbiți în neștire?

Dan Vîlceanu: Ce atâta abuz în serviciu?

Schimbul de replici dintre cei doi a continuat.

